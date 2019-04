Six classes de jeunes franciliens présentent leurs courts-métrages à la Cinémathèque

Île-de-France, France

Ils étaient des 150 réunis ce lundi soir à la Cinémathèque Française à Paris. Les enfants de six classes d'Ile-de-France qui étudient dans des zones d'éducation prioritaire ou dans des zones urbaines sensibles et qui participaient au programme "Enfants des Lumière(s)", un programme d'éducation artistique et culturelle du CNC (le Centre national du cinéma et de l'image animée) en partenariat avec les académies de Paris, Versailles et Créteil.

Depuis septembre 2017, ces six classes (une classe de CM2 du 20è arrondissement de Paris, une de 4è du 18è arrondissement, une de 5è de Seine-Saint-Denis, une de 3è des Yvelines, et deux premières du Val-de-Marne et du Val d’Oise) travaillent avec des professionnels du cinéma. Le CNC développe ce programme en direction des jeunes scolarisés en Zone d’Education Prioritaire et zone urbaine sensible pour accompagner les élèves dans la découverte des métiers du cinéma, éveiller leur curiosité et former l’esprit critique.

Ils ont écrit et réalisé chacun un court-métrage de 5 à 10 minutes. Ce lundi soir ils ont donc témoigné de leur expérience de ces derniers mois et présenté leurs films.