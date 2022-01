Gières : Des parents interpellent Olivier Véran, ancien élève de l'école de leurs enfants

Enfant, Olivier Véran est passé sur les bancs de l'école René Cassin à Gières. Les parents d'élèves ne l'ont pas oublié, ils ont adressé une lettre ouverte à celui qui est devenu ministre de la santé. Dans cette lettre, ils expriment leur ras-le-bol et leur fatigue après la semaine chaotique de rentrée scolaire depuis le 3 janvier. A l'origine de l'initiative, Gita Mootoosamy, mère de deux enfants scolarisés à René Cassin, parle d'un "épuisement généralisé" des parents.

France Bleu Isère : Pourquoi interpeller le ministre de la santé sur la situation dans l'école de vos enfants ?

Gita Mootoosamy : Olivier Véran a fait référence au stade de Gières récemment, donc on a voulu lui faire une lettre pour lui faire remonter ce qui se passe sur le terrain, au niveau des écoliers de la ville de Gières. Mais aussi plus largement. Car ce qui se passe ici, se passe aussi au niveau national. Ce protocole sanitaire est très lourd à mettre en œuvre, il génère de l'anxiété et un épuisement généralisés des enfants, des parents..

Il y a une impossibilité de mise en oeuvre, même si on voulait. Tout est saturé, tout le monde court dans tous les sens.. On voit bien que c'est une décision hors-sol qui doit être mise en place. Mais dans les faits, ça fait peser une pression permanente sur tout le monde : enfants, parents, professeurs et directeurs.. c'est terrible.

Comment s'est passée la rentrée dans l'école et en quoi ça illustre vos propos ?

Sur la dernière semaine, une centaine d'élèves ont dû se faire tester parce qu'ils étaient cas contact. Sur ces cent élèves, un seul était positif. Mais il y a quand même eu une centaine d'élèves qui ne pouvaient pas reprendre l'école le lendemain. Se procurer des tests, c'est compliqué car le système de dépistage est saturé. Les parents, dont beaucoup sont déjà confrontés à la barrière de la langue, se heurtent à toute la difficulté administrative de trouver des tests. En termes d'inégalités, ça pose un vrai souci.

Comment les parents d'élèves s'organisent face à la situation ?

Grâce à un élan de solidarité sur Gières, des parents qui peuvent faire des tests se sont proposés. Dans une collaboration avec l'école et la mairie, les parents bénévoles ont pu mettre en place des tests. Mais quel sens ça a de dépister massivement toutes les semaines, des enfants qui se retrouvent en pleurs face aux test PCR ? C'est compliqué. On se retrouve dans une situation où les parents doivent gérer l'école à la maison, tout en travaillant et certains ne peuvent pas ! C'est cette logistique permanente qui est très dérangeante. Les enfants n'arrivent plus à suivre, à se concentrer sur leurs apprentissages et à comprendre, car les parents ne comprennent pas et les professeurs non plus.

Et comment vos enfants vivent-ils tout ça ?

C'est très lourd de leur donner une vie un peu sereine, avec des loisirs et des rêves d'enfance, des échanges, du lien social, qui est impossible aujourd'hui. L'école est un lieu d'apprentissage mais elle permet aussi le bien-être et le lien social pour les enfants. C'est très compliqué mais ils sont devenus très résilients. Monsieur Véran est ministre de la santé, mais aussi ministre de la santé mentale également. J'espère qu'il pourra discuter avec son homologue de l'Education Nationale d'un nouveau protocole.