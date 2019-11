Ginette Kolinka, une survivante des camps de la mort nazis, à la rencontre des lycéens de Quimper

Quimper, France

"C'est un moment que je n'oublierai jamais", raconte Ginette Kolinka, les yeux fermés, assise devant une assemblée de 220 élèves du lycée Kerustum de Quimper. L'ancienne survivante des camps de la mort nazis décrit son arrivée en train dans le froid glacial d'Auschwitz-Birkenau. Elle se souvient du baiser sur la joue de son père et de son frère avant qu'ils ne soient envoyés dans les fours crématoires. Elle raconte crûment la vie au quotidien dans les camps, montre son numéro de déportée, tatouée sur son avant-bras. Plus de deux heures de récit, de son arrestation en mars 1944 jusqu'à son retour à Paris fin 1945.

De longs applaudissements achèvent l'exposé de son souvenir. S'ensuit la dizaine de questions préparées par les lycéens. "Je raconte mon histoire pour que les jeunes sachent où peut mener la haine. C'est la haine qui a poussé les nazis à commettre tout ça.", confie la Parisienne de 94 ans.

Ginette Kolinka : "les jeunes doivent savoir où peut mener la haine" Copier

C'est l'invitation de Maëva, une ancienne élève de Terminale, qui a rendu possible cette rencontre entre Ginette Kolinka et les lycéens. La jeune femme lui a envoyé une lettre à son domicile, la conviant à venir à Quimper. "Je voulais absolument faire venir un ancien déporté pour que les élèves puissent passer à leur tour un message, pour que cette horreur ne se reproduise jamais", explique-t-elle.

Ginette Kolinka dédicace son livre "Retour à Birkenau" © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les mains de Marie-Amélie tremblent. Cette élève de Terminale est très émue : "C'est très précieux comme témoignage. Bientôt, il n'y aura plus de témoins de cette époque et ce sera à nous de montrer qu'on les a écoutés et qu'on raconte leurs histoires." Prise d'assaut à la fin de la conférence par de nombreux élèves, Ginette Kolinka a dédicacé de nombreux exemplaires de son livre "Retour à Birkenau", publié cette année.