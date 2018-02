A l'occasion de sa journée Portes Ouvertes le lycée Maréchal Leclerc à Saint Jean de la Ruelle, insiste sur cette révolution en cours dans les esprits : désormais il n'y a plus de métiers réservés aux hommes et si elles sont encore très minoritaires dans l'établissement, elles le disent haut et fort

Saint-Jean-de-la-Ruelle, France

Il y a deux ans, Lauriane avait amené ses parents lors d'un forum de l'orientation, au stand du lycée professionnel Maréchal Leclerc. Un établissement spécialisé dans la formation aux métiers de la mécanique, de la logistique, et de la maintenance industrielle. Elle qui avait choisi de poursuivre ses études dans la logistique, a dû rassurer ses parents, ce sont eux qui étaient les plus inquiets. "Comme je suis interne, ils étaient inquiets de me savoir au milieu de tous ces garçons. Mais ils ont vu que je serais entourée, que ça se passait bien pour les autres, et ça les a rassurés. C'est ce que je dis aux filles qui viennent vers moi se renseigner : elles ne seront pas seules, et si c'est vraiment ce qu'elles veulent faire, il n'y aura pas de problème".

Malheureusement parfois les parents se disent que si les filles peuvent y arriver alors les garçons peuvent le faire, ce qui n'est pas forcément vrai

Lors de sa journée Portes Ouvertes le lycée Maréchal Leclerc ne met pas spécialement ses filles en avant, elles sont dans les ateliers comme les autres, mais il tient à ce qu'elles soient présentes. D'abord parce que, souvent, c'est vers elles que se tournent les parents, même ceux qui viennent avec leur garçon. "Peut-être parce qu'on les rassure, parce qu'ils se disent qu'on est plus sérieuses" s'amuse Julie, en BTS "maintenance des équipements industriels". Solène Lorenzo, professeur documentaliste dans l'établissement, c'est peut-être pour une raison moins avouable : "ils se disent que si une fille peut le faire eux aussi en seront capables. Nous on répond que ça n'est pas vraiment comme cela que les choses se posent".

Moi je pense que si on n'a pas de caractère on ne peut pas faire un métier d'homme, il faut savoir s'imposer

Anna-Gaëlle, elle aussi en 1ère année de BTS "maintenance des équipements industriels", sait déjà quelles questions reviendront le plus souvent : "les filles qui viennent nous voir sur cette journée nous demandent si on ne ne sent pas trop seules, si on a vraiment notre place dans ces formations. Moi je réponds souvent que si on n'a pas de caractère on ne peut pas faire un métier d'homme, il faut savoir s'imposer, et donc il faut du caractère".

46 filles sur 650 élèves

Depuis quelques années, le nombre de filles inscrites dans les formations offertes par le lycée professionnel Maréchal Leclerc ne cesse d'augmenter. "Elles étaient une douzaine il n'y a pas si longtemps, elles sont aujourd'hui 46, et elles sont présentes dans toutes nos classes, c'est vraiment le signe d'un mouvement de fond, et peut-être qu'on communique de mieux en mieux sur le fait que tous les métiers sont accessibles" explique Gilles Coutant le proviseur-adjoint. "Même les employeurs le comprennent, certains cherchent même plutôt des filles, maintenant, pour certains postes".

Maréchal au féminin, un club rien que pour les filles, pour défendre la place des femmes dans ces formations réputées réservées aux hommes

Malgré tout, 46 filles sur 650 élèves, cela reste très minoritaire, et elles apprennent, en arrivant au lycée, à se montrer solidaires. Depuis six ans elles ont même un club, rien que pour elles : "Maréchal au féminin". Des sorties entre filles, des débats, des informations rien que pour elles. "C'est important" explique Christelle Gracieux, la conseillère principale d'éducation. "On fait intervenir des associations, des personnes qui leur disent aussi comment faire face aux sifflets, aux pressions, aux regards. C'est déjà une réalité dans les établissements classiques, à l'adolescence, alors dans un lycée essentiellement masculin, c'est encore plus présent, elles doivent savoir comment y faire face".

La journée Portes Ouvertes du lycée Maréchal Leclerc se déroule ce samedi 17 février de 9h à 13h sur les deux sites de l'établissement, Route de Blois à Saint Jean de la Ruelle, et dans la zone industrielle d'Ingré.