Gironde : de plus en plus de jeunes suivis par la Mission locale Technowest

La crise sanitaire est parfois synonyme de désillusion, de déprime ou de désocialisation pour certains. "C'est dur d'avoir 20 ans en 2020" déclarait Emmanuel Macron, il y a deux ans. Une phrase qui se décline encore en 2022. Mais malgré tout, il y a des raisons d'être optimiste, selon Pierre Sauvey, conseiller municipal à Mérignac et président de la Mission locale Technowest. Et notamment parce que les jeunes ne se laissent pas aller. Pour preuve, le nombre de "premiers contacts" à la Mission locale en forte hausse depuis 2019 : "on a beaucoup plus de jeunes accompagnés, explique-t-il. On suivait à peu près 3 600 jeunes en 2019, 3 900 en 2020 et près de 4 200 en 2021". Et ça, c'est du positif pour l'élu, qui y voit "une vraie demande".

Autre raison de se réjouir pour Pierre Sauvey : "il y a aussi un certain nombre de sorties positives. Dans les six mois qui suivent leur sortie, par exemple du dispositif 'garantie jeunes', plus de 40% ont trouvé ou retrouvé un emploi. Et puis il y a ceux qui ont trouvé des formations". Le président de la Mission locale Technowest y voit donc un signe d'espoir, un signe que les jeunes vont chercher de l'aide et des solutions et adoptent les nouveaux outils, comme l'appli "Ma mission locale". "Petit détail amusant", relève-t-il, "les connexions se font souvent la nuit, à un moment où les bureaux ne sont pas ouverts, où on n'irait pas chercher les jeunes. Ils entament donc une démarche positive."