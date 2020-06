Gironde : le projet d'un collège près des vignes à Parempuyre est abandonné

Le projet de reconstruction du collège de Parempuyre n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Cela fait maintenant quasiment deux ans qu'un collectif de parents d'élèves s'oppose à son implantation à quelques mètres seulement des vignes du château Pichon. Après plusieurs mois de bras de fer, les opposants mais également le département, maître d'oeuvre du projet, avaient bien cru tenir la solution lorsque le groupe Fayat, propriétaire du château Pichon, avait annoncé a la conversion en bio du domaine. C'était en janvier 2019. Mais, il y a quelques semaines, Fayat est apparemment revenu sur sa décision. Face à cette situation, le Conseil départemental de la Gironde, ce lundi, a annoncé l'abandon pur et simple du projet, estimant que les différents recours déposés ou envisagés contre le projet ne permettaient pas de le mener à terme dans un délai raisonnable.

Deux ans de retard pour le collège

"On est très contents que le collège ne se fasse pas sur ce terrain, explique Ludovic Coutant, l'un des représentants des parents d'élèves. D'autant que l'on a appris juste au début du confinement que les 25 hectares de vignes située juste à côté n'allaient finalement pas être converties en bio. On garde en revanche un peu d'amertume sur la manière dont ce projet a été préparé. Si nous avions été concertés en amont avec le propriétaire du château Clément Pichon, nous aurions perdu moins de temps".

"On reste sur le projet d'une reconstruction de ce collège car il est vétuste, précise la vice-présidente du département Christine Bost. Le département ne se désengage pas. On se donne tout l'été pour explorer les différentes options, prioritairement la reconstruction sur son emplacement actuel, ce qui implique un collège provisoire le temps des travaux. C'est d'ailleurs pour cela qu'on souhaitait le déplacer car cela a un coût financier et en terme de délai". Le nouveau collège devait ouvrir en 2022. Cette échéance est a priori repoussée à la rentrée scolaire 2024.