Gironde : Le Taillan-Médoc devra encore attendre pour avoir un collège

Le département a adopté ce lundi le plan Collège Ambition 2024, qui prévoit la construction de 12 nouveaux établissements. Deux d'entre eux verront le jour au Haillan et au Pian-Médoc, mais pas au Taillan-Médoc, comme le demandaient les deux élus de ce canton.

Les élus du Conseil Départemental de Gironde réunis lundi après-midi en séance plénière exceptionnelle pour voter le plan Collège Ambition 2024. Il vise à construire d'ici sept ans douze nouveaux établissements dans tout le département pour répondre à la poussée démographique.

Ce plan a été adopté à l'unanimité, moins trois abstentions , dont celles des deux conseillers départementaux du canton de St Médard en Jalles, Agnès Versepuy et Jacques Mangon, tous les deux membres du groupe d'opposition Gironde Avenir . Ces deux élus regrettent que la ville du Taillan-Médoc n'ait pas été choisie pour accueillir un de ces nouveaux collèges. Le département leur a préféré les communes voisines du Pian-Médoc et du Haillan.

Nous sommes la seule ville de plus de 10 mille habitants de Gironde à ne pas avoir son propre collège, et on comprend d'autant moins que le Haillan a été doté d'un deuxième collège. - Agnès Versepuy, conseillère départementale et maire du Taillan-Médoc.