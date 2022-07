Face au manque de postes, les enseignants girondins veulent des solutions

"En 20 ans, je n'ai jamais vu ça. On est inquiets, on a l'impression que le système éducatif s'effondre", confie Katty Souffron, enseignante à Vérac. Cette année a été plus compliquée que les autres. Deux enseignants en arrêt long dans son école et c'est tout l'équilibre éducatif qui se retrouve en péril : "On a eu des remplacements qui se sont succédés, des semaines sans classe. On s'est parfois retrouvés à 36 dans la classe."

Les parents se retrouvent obligés de garder les enfants chez eux. C'est par exemple le cas d'Emmanuelle : "Ma fille est en CE2, elle n'a plus de maîtresse depuis mars et elle n'est pas remplacée. Donc elle a été mise dans une classe de CP, mais il n'y a plus de suivi pédagogique, il y a un sentiment de délaissement pour les écoliers." Ainsi, les enseignants du département veulent des solutions pour arrêter la crise qui touche les écoles primaires et maternelles du département cette année.

Au total, d'après le comité technique spécial départemental : 34 000 jours d'enseignements n'ont pas été remplacés durant toute l'année scolaire. Pour arrêter l'hémorragie à la rentrée, les syndicats SE-UNSA, Sgen-CFDT Aquitaine, FO 33, FCPE Gironde, SNUipp-FSU 33 et la CGT Educ’Action Gironde, réclament la création de 200 postes supplémentaires. Le rectorat a affirmé qu'un vivier d'enseignants avait été crée durant la crise sanitaire. Il permettra de remplacer les postes vacants.