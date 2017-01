Gironde : plus de professeurs à la rentrée scolaire 2017

Face à l'augmentation des effectifs pour la rentrée scolaire 2017, la Gironde aura plus de professeurs. Il y aura 162 maîtres d'écoles en plus, et 177 enseignants supplémentaires dans les collèges et lycées.

L'académie de Bordeaux est l'une des mieux dotées en terme de créations de poste pour la prochaine rentrée scolaire. Cela profite surtout à la Gironde : 162 professeurs de plus dans les écoles, 177 de plus dans les collèges et lycées.

Toujours plus d'élèves dans le département

"L'éducation nationale fait un très gros effort pour accueillir les élèves dans de meilleures conditions" explique Olivier Dugrip, le recteur de l'académie de Bordeaux. "C'est un département qui connaît un très fort dynamisme démographique avec une augmentation du nombre d'élèves. Il faut s'en réjouir !"

En effet, la Gironde est le seul département de l'académie où le nombre d 'élèves est en hausse dans le primaire : 1.730 écoliers supplémentaires. La moyenne d'élèves par classe se situera à 24, 7 dans le primaire. Il devrait y avoir aussi 1.800 collégiens et lycéens en plus.

"On n'arrive pas à diminuer les effectifs à l'école maternelle"

Cela fait plusieurs années que le Ministère de l'Education débloque plus de postes en Gironde que dans beaucoup de départements, pour rattraper un retard historique. Mais dans le même temps, le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter.

C'est ce que rappelle Agnès Dumand, co-secrétaire départementale du SNUI PP, principal syndicat du primaire : "Il y a encore de trop nombreuses classes qui sont entre 28 et 32 élèves, et ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas faire du bon travail" explique-t-elle.