Gironde : ce prof de mathématiques à Blanquefort qui cartonne avec ses vidéos de rap "pédagogique"

"C'est le meilleur prof du monde", disent en chœur ses élèves. Sweat à capuches, boucle d'oreille en diamant et tatouage apparent dans le cou, Antoine Carrier, 36 ans, enseigne les mathématiques dans le collège Dupaty à Blanquefort. Depuis maintenant trois mois, ce passionné de musique fait le buzz sur YouTube et TikTok avec ses vidéos "Rapémathiques". Dans ces clips de 3 minutes, le prof pousse la chansonnette en rappant sur les thèmes qui vont de la simplification des fractions jusqu'aux équations, en passant la géométrie et les théorèmes de Thalès et Pythagore.

Trois millions de vues sur TikTok !

Originaire du Pian-Médoc, Antoine Carrier est rappeur à ses heures sous le nom de scène d'A'Rieka. "Rapémathiques, c'est un cours classique à l'intérieur duquel je fais des petites pauses musicales où je projette mes clips YouTube dans un but pédagogique."

"Moi, de base j'aime pas les maths, mais là ça devient plus fun" (Britney, élève de 6eme)

"L'idée m'a été soufflée par Jérôme Avril, un copain qui fait partie de l'association ABC à Blanquefort", raconte Antoine Carrier, qui a voulu "allier ses deux passions, le rap et les maths", "pour aider les élèves à apprendre avec de la musique pour rendre la chose un peu plus cool."

Son projet, validé par l'inspectrice de mathématiques, dépoussière une discipline parfois aride. "Ce n'est pas la matière la plus fun, faut pas se mentir". C'était sans compter sur les Rapémathiques ! Sa vidéo sur les simplifications de fractions dépasse les trois millions de vues sur TikTok. "Ça a tout pété comme disent les jeunes !"

"On écoute le rap, la leçon passe tout seul"

Ces clips vidéos qu'il tourne seul à la maison sont en fait des "fiches de révisions rappées sur tous les thèmes abordés au collège". Lisa, Britney, Louane, Louis ou encore Kilian font partie de la 6eme 8 du collège Dupaty. "On peut se vanter d'avoir le prof qui fait les rapémathiques. On est fier. Ces petites vidéos, ça nous permet d'apprendre un peu mieux les maths. C'est un projet plutôt cool !"

"Alors après, il y a aussi quelques commentaires dans les vidéos que je poste où les jeunes disent qu'ils n'ont toujours rien compris. Ou alors que la musique, ça les embrouille." (Antoine Carrier)

Dans la classe de 6eme 8 du collège Dupaty à Blanquefort © Radio France - Jules Brelaz

"Pour certains, ça peut aider", se félicite le jeune prof qui a le soutien de sa hiérarchie. "Monsieur Carrier est très impliqué auprès de ses élèves, il les connaît très bien et sait comment les intégrer, comment les faire participer, explique Nicolas Bonnet, le principal du collège Dupaty. C’est positif pour l’ensemble des jeunes alors évidemment ça ne remplace pas un travail personnel mais ça a le côté ludique pour accrocher certains élèves qui peuvent se dire que finalement, bah les mathématiques c’est pour tout le monde !"

Antoine Carrier reste quand même un professeur. Ce matin-là, c'est... interrogation surprise sur la simplification de fractions ! "Et non, Mathieu, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Vous devez connaître vos tables".

"Monsieur, j'ai le poignet cassé" (Kilian)

"Ça peut être à double tranchant parce que les élèves peuvent se dire 'ah le prof est cool' et puis, au bout du compte, s'amuser un petit peu plus, il faut aussi savoir se faire respecter", confie Antoine Carrier, qui anime également un atelier de rap sur le thème du harcèlement.

"Eh oh ! Vous continuez dans le calme, c'est pas kermesse aujourd'hui, c'est quand même une interrogation !"