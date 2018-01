Auxerre, France

Devant le lycée Jacques-Amyot à Auxerre, Mickaël, en terminale scientifique, passe le bac dans 5 mois. Mais ce n'est pas cela qui l'inquiète. "C'est l'orientation qui nous fait peur pour l'instant", affirme-t-il.

"On n'a eu aucune information sur ParcourSup"

Ce lundi, ParcourSup, la nouvelle plateforme d'inscription aux études supérieures, ouvre en ligne. Une version retravaillée de l'ancien site Admission Post-Bac, critiqué pour ses nombreux travers l'an dernier. ParcourSup se veut plus précis et plus adapté aux souhaits de chacun, afin que chaque bachelier puisse être dirigé vers une formation qui lui correspondra le mieux.

Sauf qu'en pratique, "On n'a eu aucune information là-dessus", déplore Mickaël.

Ma prof m'a dit qu'on allait avoir des stages pour l'orientation pendant une semaine, qu'on allait avoir deux profs principaux, mais au final, ça ne s'est pas fait. C'est très flou. - Mickaël, en terminale scientifique

"Moi, je n'ai rien compris !" tranche son ami Marius. "Il paraît que pour les BTS, les bac Pro et Technologique seront prioritaires sur les bac normaux", croit savoir le lycéen. Une confusion entretenue par un manque de conseils, regrette Tony, en terminale littéraire. "On a eu des informations par nos profs principaux, plutôt que par des conseillers d'orientation. _Ce sont nos profs qui sont montés au créneau et qui nous ont expliqué ce qu'ils savaient._"

Première rencontre avec un conseiller d'orientation à la mi-janvier

Et pour cause, pour Tony, Marius et Mickaël, la première rencontre de l'année avec un conseiller d'orientation doit se faire... dans la semaine, seulement. "Je crois que ça devait se faire plus tôt, mais finalement non" explique Mickaël. Un peu tardif pour Marius, encore hésitant quant à son avenir après son bac économique et social, et qui ne serait pas contre un peu de conseil. "Je voudrais bien partir sur un BTS design et espace, pour construire des décors de scène pour le théâtre et le cinéma... C'est spécifique, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débouchés. _Il faudrait peut-être un plan B.._." réfléchit-il à haute voix.

En tout cas, il lui reste quelques jours pour se décider. Début des inscriptions sur ParcourSup, le 22 janvier.