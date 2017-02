Gonfreville l'Orcher récompensée par le prix Ville Durable, grâce son local jeunesse

Au début du mois de février, Gonfreville l'Orcher, prés du Havre a reçu le prix "Ville durable" à l'Assemblée Nationale, grâce à son local jeunesse. Ce bâtiment a été entièrement construit par des bénévoles en 2011 et en plus, la construction est écologique.

A Gonfreville l'Orcher, on est pas peu fier de son local jeunesse ! D'autant que la ville a reçu grâce à ce bâtiment le prix "Ville Durable" lors de la cérémonie des trophées Eco actions à l'Assemblée Nationale le 1er février dernier. Ce local jeunesse a été construit en 2011, entièrement par des habitants-bénévoles, le tout avec des matériaux écologiques.

Un lieu ouvert et un lieu de vie

Ici les jeunes viennent le soir aprés l'école, c'est ouvert de 17H30 à 22H30 et toute la journée pendant les vacances scolaires. On y joue au ping-pong, au billard, au baby-foot , on monte des expositions. Le lieu est chaleureux avec des canapés colorés et il a été construit de A à Z par les habitants. Le projet a débuté il y a une dizaines d'années comme l'explique Bruno Grammont , animateur au service jeunesse de la ville de Gonfreville l'Orcher :

On l'a imaginé, on l'a construit ensemble et là on le fait vivre !"

Le local est ouvert tous les soirs de 17H30 à 22H30 et toute la journée pendant les vacances scolaires © Radio France - Amélie Bonté

Le bâtiment s'inscrit dans la thématique du développement durable, puisque les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement. C'est le cas de la paille par exemple, utilisée pour la construction des murs, un excellent isolant thermique et phonique. Elle a été fournit par un agriculteur voisin.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté à Gonfreville l'Orcher Partager le son sur : Copier

Une cinquantaine de bénévoles a donc mis la main à la patte en 2011. Patrick, retraité se souvient de ce chantier inter-générationnel :

On a posé les bottes de paille et l'enduit avec la bande de jeunes, c'était sympa!"

Aujourd'hui, le chantier du local continue à l'extérieur. Les murs extérieurs sont peint par des graffeurs, une fresque colorée et on prend son temps, plusieurs années, pour que chaque génération du quartier puisse y participer.

L'extérieur aussi est un chantier participatif, avec des graffeurs pour cette fresque colorée © Radio France - Amélie Bonté

La construction de ce local, point de départ d'une politique jeunesse

Ce chantier éco-participatif a donc été le point de départ de toute une politique jeunesse comme nous l'explique François Bedel, qui travaille autour des questions de prévention et d'environnement à la mairie de Gonfreville l'Orcher :

ECOUTEZ François Bedel travaille à la prévention et au développement durable à la mairie de Gonfreville l'Orcher Partager le son sur : Copier

Le message du développement durable porte mais il faut bien le défendre avant auprés des jeunes"

Le public jeune se révèle assez assidu sur les questions d'environnement, surtout que la ville met en place des séjours participatifs avec nettoyage de la nature le matin et activités l'aprés-midi.