A Gorges, les parents d'élèves préparent les banderoles pour tenter de sauver une classe

Des parents d'élèves de Gorges, dans la Manche, se mobilisent pour être prêts à la rentrée. Ils veulent le maintien de deux classes dans leur commune. Ils ont prévu de manifester devant l'école lundi 4 septembre.

En février, la Direction d'Académie de la Manche a annoncé la suppression d'une classe du RPI de Gorges-Le Plessis Lastelle. Depuis, les parents d'élèves comme les élus locaux ont écrit au Directeur d'académie. "Nous avons 49 élèves inscrits pour la rentrée prochaine, un effectif similaire à l'an dernier", plaide Valérie Lefèbvre présidente de l'association des parents d'élèves. Nous avons obtenu un comptage à la rentrée, mais chat échaudé craint l'eau froide, donc nous avons prévu de nous mobiliser."

Jusque là, les maternelles allaient au Plessis-Lastelle et les élèves de l'élémentaire étaient répartis dans deux classes à Gorges. Avec cette fermeture, il y aura des classes à 4 niveaux, la première ira de la petite section au CP, la seconde du CE1 au CM2. "Nos enfants sont autonomes, mais là 4 niveaux, c'est beaucoup trop, lance Sandrine Bertrand, maman d'un petit garçon en CE1. Nous avons donc tous posé un jour de congé lundi 4 septembre et nous serons devant l'école pour nous faire entendre. Nous devons sauver notre classe pour le bien-être de nos enfants et de l'institutrice mais aussi, pour sauver notre école. Car sans école, c'est la mort du village."