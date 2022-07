Grâce aux vacances apprenantes, ces élèves clermontois découvrent les impressions 3D et le stop motion

Six élèves des écoles du quartier Saint-Jacques et du collège Charles-Baudelaire ont participé pendant trois jours cette semaine à un atelier mis en place au sein du collège pour les vacances apprenantes. L'occasion de découvrir les imprimantes 3D et de réaliser des petits films d'animation.

Ils sont restés un peu plus longtemps à l'école ! Une vingtaine d'élèves des écoles du quartier Saint-Jacques et du collège Charles-Baudelaire ont participé à des ateliers proposés par l'Education nationale cette semaine. Une opération dans le cadre des vacances apprenantes. Au programme, des balades dans la nature, du secourisme mais aussi de la création avec des ordinateurs. Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, Karim Benmiloud, a rendu visite aux élèves ce mercredi 13 juillet.

Dans la salle de technologie, ils sont six élèves du CM1 à la Sixième à s'occuper autour des ordinateurs. Pendant trois jours, les élèves ont appris à manier des logiciels pour créer des formes en 3D. Ils se sont aussi initiés au stop-motion, une technique d'animation, pour créer des petits films.

"Un extraterrestre est en train de poursuivre nos personnages, expliquent Safouane et Khadidja, en train de s'afférer autour de l'appareil photo. Là, on doit prendre plusieurs photos pour que ça fasse une vidéo à la fin." Derrière eux, Claire Gonzalves, artiste plasticienne et animatrice de l'atelier. "C'est toujours cool qu'on puisse toucher à plein de choses à la fois : de la pâte à modeler, de la peinture, du découpage, de l'impression 3D. En plus selon les envies, les enfants bougent de pôle et ne s'ennuient pas. Ils continuent de créer."

Mobiliser des connaissances

Au premier abord, difficile de voir comment cet atelier permet aux élèves de mobiliser des connaissances. "Les élèves travaillent sur des notions de géométrie, de pixellisation avec l'imprimante. Ils mobilisent des compétences scolaires de français puisqu'il y a toujours une idée de narration derrière une histoire", détaille Philipe Loriot, coordinnateur éducation prioritaire sur la zone du collège Baudelaire.

Ces ateliers permettent aussi à ces élèves, issus pour certains de quartiers défavorisés, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. "Un des objectifs importants de ces ateliers, c'est la justice sociale, la réduction des inégalités, affirme le recteur Karim Benmiloud. On propose aux élèves quelque chose de qualité, que ne feront pas des camarades qui, eux, partent en vacances."

Une autre série d'ateliers dans le cadre des vacances apprenantes aura lieu à la fin du mois d'août au collège Baudelaire. Cette fois, les élèves seront en classe, avec un professeur, pour se remettre dans le bain des cours avant la rentrée. Les sujets étudiés resteront eux très légers.