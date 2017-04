Grand Est : les parents d'élèves interpellent le Conseil régional sur le prix des tablettes numériques

Cinquante établissements pilotes du Grand Est passeront aux tablettes numériques à la rentrée prochaine. Les associations de parents d'élèves, la FCPE et la PEEP, sont montées au créneau mercredi pour demander au Conseil régional de prendre en charge la totalité du prix des nouveaux outils.

A la rentrée de septembre 2017, les cartables de 218.000 lycéens du Grand Est seront plus légers. Des tablettes numériques vont remplacer une partie des manuels scolaires. Cette expérimentation concerne cinquante établissements de la région dont treize situés en Alsace. Les parents d'élèves devront payer jusqu'à la moitié du prix des tablettes numériques. La FCPE demande au Conseil régional de prendre totalement en charge les nouveaux outils.

Nous sommes pour une école laïque et gratuite

"On ne peut pas rentrer dans une configuration de revenus parce que ce serait une double peine pour les parents qui paient déjà des impôts et qui devraient aussi payer pour des équipements" estime Liliana Moyano, la présidente nationale de la FCPE.

"Non" répond la région Grand Est

Alors que la FCPE et la PEEP ont interpellé mercredi le Conseil régional pour demander à la région Grand Est de financer 100% du prix des tablettes numériques, la réponse de la collectivité est cinglante et tient en trois lettres. "Non" répond Cédric Chevalier président de la commission jeunesse de la région Grand Est.

Ce serait un coût colossal de 100 millions d'euros pour la région

"Je vous rappelle qu'on est sur une phase d'expérimentation. Nous faisons de la concertation avec les parents d'élèves qui se posent des questions tout à fait légitimes parce qu'il peut y avoir un certain nombre de craintes. Mais aujourd'hui nous sommes sur cet axe là" : les parents devront payer jusqu'à 50% du prix des tablettes numériques. Seuls les parents aux plus faibles revenus recevront gratuitement le matériel.