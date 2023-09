Grand journée verte au lycée professionnel Risle-Seine à Pont-Audemer

Deuxième édition pour la grande journée verte au lycée professionnel Risle-Seine à Pont-Audemer dans l'Eure. Des conférences, projection et vingtaine d'ateliers organisés hier autour des enjeux environnementaux. La journée est entièrement banalisée pour les 520 élèves de l'établissement.

Une explosion de fleurs

Quelques-uns ont pu confectionner une bombe de graines. La professeure d'arts appliqués, Marie-Hélène Poupart, leur explique le concept : "Dans ces boules d'argile, il y a six sortes de graines. Vous pourrez ensuite les jeter dans des endroits où il n'y a rien qui pousse." De quoi donner une explosion de fleurs mellifères.

Composition d'une bombe de graines : de l'argile mêlé à de la paille de chanvre, du terreau et des graines au milieu. © Radio France - Adèle Marchais

Parmi les activités, deux conférences données par l'invité d'honneur Benoît Laignel. Il est le co-président du GIEC normand, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour lui, cette journée est primordiale pour la jeunesse : "On sait que tous les métiers vont évoluer et vont devoir intégrer le développement durable. Donc plus vite on est formés et sensibilisés, mieux c'est."

Des éco-délégués

Mais le lycée ne se mobilise pas que pour la grande journée verte. Près d'une quarantaine d'éco-délégués parmi les élèves s'activent tout au long de l'année pour rendre l'établissement plus vert et promouvoir les pratiques écologiques parmi les lycéens.