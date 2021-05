Grand Oral : au lycée Franklin d'Orléans, les élèves de terminale dans le flou

Grand Oral. Ces deux mots hérissent les poils de la plupart des Terminales en ce moment. Avec la philosophie, il s'agit de la seule épreuve du Baccalauréat qu'ils passeront à la fin de l'année (pour les élèves en lycée général). Mais en 2021, les candidats essuient les plâtres. C'est un nouvel examen, voulu par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Il consiste en trois parties. Durant la première, l'élève répond à une question préparée à l'avance, comme un exposé. Puis, il répond aux questions du jury sur le sujet choisi. Enfin, il doit parler de son projet d'orientation.

Tout se fait à l'arrache"

"Tout se fait à l'arrache. Normalement, on devait le préparer depuis l'année dernière. Mais finalement, on a commencé qu'il y a un mois", regrette Néréa. La jeune fille de 17 ans étudie au lycée Benjamin Franklin , où quelques élèves de Terminale ont tenté de bloquer l'entrée de l'établissement mercredi matin, pour protester contre le maintien du Grand Oral. Ils ont été rapidement délogés par la police. D'autres opérations de ce type ont été menées un peu partout en France.

Préparer un oral seul, devant son écran

Plombés par la crise sanitaire, les Terminales ont enchaîné périodes de cours totalement à distance, puis à 100% au lycée, et enfin en alternance. Dans ce contexte, difficile de préparer une épreuve totalement nouvelle, d'autant plus à distance, seul chez soi. "En cours de spécialité d'arts plastiques, on essaie de faire comme si l'on passait le Grand Oral depuis chez nous", raconte Martin. "Mais on ne voit pas le professeur. Il nous demande d'écrire et de lui transmettre notre exposé, mais cela n'a rien à voir. Il ne peut pas mesurer notre capacité de conviction, notre stress à l'oral". _"C'est toujours plus simple de poser des questions en cours"_, ajoute Chloé. "En ce moment, nos professeurs doivent répondre à beaucoup de courriels. Ca prend du temps."

Les professeurs ne sont pas forcément beaucoup plus avancés que leurs élèves. Ils tentent de les préparer à un nouvel examen, dont les modalités pourraient changer au dernier moment, selon l'évolution de la situation sanitaire. Pour l'instant, Jean-Michel Blanquer tient à cet examen. Il ne compte pas l'annuler, mais se dit prêt à des aménagements pour tenir compte des difficultés des élèves à préparer l'épreuve. "Je n'y croyais pas de toute façon", avoue Samuel, un brin fataliste. "Notre ministre a l'air d'y être très attaché. Je pense, et j'espère que l'année prochaine, les futurs Terminale seront davantage prêts que nous. On est un peu des cobayes, les sujets tests de ce nouvel examen."

Il s'agit de la première épreuve orale du Baccalauréat pour ces élèves. L'an dernier, l'examen oral de français a été annulé, en raison du Covid.