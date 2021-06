Au lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine, les élèves se préparent au grand oral

En 2021, les élèves de Terminale font face à une toute nouvelle épreuve : le grand oral, qui compte pour 10% de la note finale. Au cours de l'année scolaire, les candidats préparent avec leurs professeurs deux questions. Ces questions sont liées à leurs enseignements de spécialités (avec la réforme du bac, les filières L, S et ES ont disparu). Pendant le grand oral, le jury choisit l'une des deux thématiques. S'en suit alors un exposé de 20 minutes. Au lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine, les lycéens peaufinent leurs travaux. Lilah a choisi la spécialité "Arts", avec notamment cette question : "Est-ce que l'art permet à l'artiste de révéler sa personnalité ?" Lilah se sent prête pour le grand oral : "On a bien travaillé avec nos professeurs, on a eu plusieurs oraux blancs. Je suis pressée d'en finir ! (rires)".

Des difficultés pour certains élèves

Lilah travaille dans un groupe d'une dizaine d'élèves, comme Zoé. Ses exposés portent sur une oeuvre du Corbusier et la représentation de l'espace. Avec cette épreuve, la jeune fille gagne en assurance. "Une bonne chose" selon elle, en vue de ses études supérieures. Mais à l'approche du grand oral, plusieurs de ses camarades sont un peu livrés a eux-même : "Moi j'ai eu de la chance d'être bien suivie par mes professeurs, donc je me sens prête. Mais certains de mes amis doivent se débrouiller tout seul, c'est difficile pour eux", explique-t-elle. Mélanie Tisserand, sa professeure d'arts plastiques, partage aussi ce constat. Mais selon elle, il faut que les automatismes se fassent. D'autant que la crise sanitaire n'a rien arrangé :

Il n'y a pas eu encore de politique commune au sein des établissements. Certains ont pu organiser des oraux blancs avec jury, d'autres non. Je me mets aussi à la place de certains collègues, pour qui ce n'est pas évident de travailler sur un questionnement et l'oralité. Avec le temps, cela va se fluidifier.

Yves Ponant, le proviseur adjoint de l'établissement, sent des élèves un peu inquiets mais surtout très concentrés sur l'épreuve : "Ce grand oral, c'est une très bonne chose. Jusqu'ici, les élèves avaient trop peu d'épreuves orales. C'était presque exclusivement de l'écrit, alors que tout le monde sait l'importance de l'oralité dans les études supérieures." Les premières sessions du grand oral sont prévues le 21 juin.