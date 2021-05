"Il y a urgence à annuler le grand oral du baccalauréat" selon un professeur de lycée à Abbeville

Très difficile à préparer cette année, les élèves et les professeurs demandent l'annulation de la nouvelle épreuve prévue du 21 juin au 2 juillet.

Le grand oral du Baccalauréat ne séduit pas ! L'épreuve est inédite, avec 2 matières au choix à présenter du 21 juin au 2 juillet pour les élèves de terminale, à côté de l'épreuve écrite de Philosophie, prévu le jeudi 17 juin.

Professeur de philosophie au lycée public Boucher de Perthes à Abbeville et membre du syndicat SNES 80, Laurent Van Elslande demande carrément l'annulation du grand oral. Parce qu'"il y a urgence" estime l'invité de France Bleu Picardie matin de ce mardi 4 mai.

"Très clairement : les enseignants, les élèves et les familles n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir terminer leur programme autant que possible. Et donc de sauver quelques meubles. Nous en sommes là."

"Nous avons vraiment autre chose à faire qu'à se préparer à cette nouvelle épreuve qui est en fait une sorte de lubie du du ministère et du ministre, issu d'un professeur d'art oratoire à Sciences-Po." En clair, les professeurs n'ont pas le temps d'organiser des oraux blancs pour se préparer à l'épreuve.

Pour Laurent Van Elslande, il est aussi impossible d'organiser ce Grand Oral à cause du nombre d'élèves dans les classes. "Il faut alléger les effectifs" selon le professeur abbevillois de philosophie. La demi-jauge doit ainsi être prolongée. "Des élèves se révèlent dans ces conditions" souligne l'invité France Bleu Picardie.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer refuse d'annuler le grand oral

Pendant ce temps, les lycéens s’inquiètent et n'arrivent pas à gérer tout leurs devoirs pour terminer le programme scolaire. Ce Grand Oral est un véritable saut dans l'inconnu, comme à Amiens où une centaine d'élèves ont même envisagé de bloquer leur établissement ce lundi 4 mai, le lycée Robert de Luzarches. Ils se sont également rassemblé sur le parvis de la gare SNCF et ils se sont rendus au Rectorat de l'Académie d'Amiens, qui a pris en compte leurs revendications et va les transmettre au ministère de l'Education Nationale.

De son côté, le ministre de l'éducation nationale Jean Michel Blanquer se dit ouvert à des aménagements du baccalauréat. Il refuse quand même d'annuler le grand oral. Des blocages de lycée ont eu lieu ce lundi 3 mai à Aubervilliers en région parisienne, à Caen ou à Bayonne.

Le grand oral est prévu du 21 juin au 2 juillet pour les élèves de Terminale... Troisième épreuve finale, la Philo, à l'écrit toujours, le jeudi 17 juin... Les autres épreuves sont passées en contrôle continu.