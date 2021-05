Grand oral du baccalauréat : "il y a aura de la bienveillance" assure la rectrice d'académie de Bordeaux

Ce ne sera pas un oral piège, la rectrice d'Académie de Bordeaux l'a assuré aux élèves de terminal du lycée Jay-de-Beaufort. Anne Bisagni-Faure est venue assister à un cours de Sciences économiques et sociales ou les élèves ont préparé cette toute nouvelle épreuve du baccaulauréat. Il s'agit d'un oral de cinq minutes devant un jury, composé de deux enseignants, sur une question travaillée et choisie par l'élève, suivie d'un temps d'échange de 15 minutes pour approfondir le sujet et parler du projet d'orientation.

10% de la note globale du baccalauréat

Cette épreuve provoque un certain stress chez les lycéens car elle est nouvelle et la préparation a été perturbée cette année avec la crise sanitaire et les cours en distanciel. La rectrice d'Académie affirme que les jurys seront bienveillants : "Beaucoup de bienveillance a été demandée au jury. Par exemple, si un élève a un trou, le jury va relancer. Les élèves peuvent arriver avec leurs notes qu'ils ont écrites pendant les 20 minutes de préparation. Ils pourront aussi s'appuyer sur un tableau pour leur croquis. Cette année, ils auront quelques aménagements mais de ce que j'ai vu au lycée Jay-de-Beaufort, les élèves sont prêts. Ils veulent peaufiner, ils ont de l'ambition mais je suis certaine qu'ils vont réussir car ils sont bien prêts".