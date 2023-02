Un campus universitaire, une école d'ingénieur, une école de commerce : Grasse se rêve en ville étudiante avec l'inauguration ce lundi de ce nouveau campus en lieu et place de l'ancien palais de justice. "Beaucoup n'y croyaient pas et aujourd'hui, on va ouvrir ce campus. Changer la ville, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, cela se fait dans les actes" assure le maire, Jérôme Viaud.

Objectif : dynamiser le commerce grassois en centre ville

L'université de Nice qui s'installe à Grasse, c'est un millier d'étudiants attendus dans une ville qui cherche à se rajeunir. "On a un centre historique magnifique, il y a besoin d'une vraie restructuration et l'ambition, c'est que cette jeunesse s'empare de ce centre historique et y vive, qu'elle puisse se créer du besoin, que des commerces, des bars et des restaurants naissent."