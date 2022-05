Grasse : un nouveau campus étudiant pour dynamiser la ville

Grasse sera-t-elle bientôt une ville étudiante ? Déjà 800 étudiants y vivent, il y en aura peut-être 500 en plus à la rentrée en septembre : un tout nouveau campus sera inauguré à ce moment-là. Situé dans l'ancien Palais de Justice de la ville, des travaux sont en cours.

Une future salle d'amphithéâtre dans l'ancien Palais de Justice transformé en campus © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

On trouvera dans ces nouveaux locaux des écoles de parfumerie, de mode, de commerce, des formations pour être ingénieurs… des formations très diverses pour certaines d'ores et déjà implantée sur les cinq autres sites que compte Grasse Campus, quatre dans le centre-ville et un à la Roquette-sur-Siagne.

Séduire les étudiants

Tout est fait pour attirer les étudiants : "On a créé un écosystème éducatif dans lequel il y a les sites de Grasse Campus, mais aussi la médiathèque qui ouvre à la rentrée en même temps que ce campus, ça va être un point d'activité et de culture formidable pour la ville !" s'enthousiasme Valérie Loubat, la directrice de Grasse Campus. "_On organise aussi l_a vie étudiante, il y a eu les Grasse Campus Games avant les vacances de la Toussaint, avec 297 participants, le 28 mai il y aura la Spring Party" détaille-t-elle. "Et puis on a des programmes de développement de logements étudiants. La dynamique est très forte du point de vue éducatif !"

La vue depuis le futur campus © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Jérôme Viaud, le maire de Grasse, est venu visiter le chantier ce jeudi 6 mai : "Il y aura 500 étudiants ici, ça va changer la ville de Grasse, amener une population jeune à vivre dans la ville. On veut faire du centre historique un grand campus à ciel ouvert. C'est sur la jeunesse que je mise pour l'avenir de la ville."

Jérôme Viaud, maire de Grasse, en visite sur le chantier du nouveau campus © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des Grassois enthousiastes

Un projet très bien accueilli par les Grassois et les commerçants : "C'est une ville morte hors saison, alors ça va faire travailler les commerçants, amener de la vie à la ville !" sourit un Grassois. Grégory, qui tient le bar Le Celtic, confirme : "Le défaut d'image de Grasse c'est qu'aujourd'hui on a peur de s'ennuyer, et c'est normal, quand la vie de la ville s'arrête à 18h. Là on va avoir 800, 1000, 1200 jeunes adultes, _ça va développer la vie nocturne, les spectacles_… moi-même je réfléchis à développer des activités le soir."

Encore faut-il, pour que le projet fonctionne, que les jeunes Grassois aient envie de faire leurs études dans la ville, ce qui n'est pas gagné : la majorité semble avoir des envies d'ailleurs.

Témoignages - les jeunes Grassois ont des envies d'ailleurs Copier

La direction du campus, de son côté, espère attirer 1 000 étudiants d'ici 2024.