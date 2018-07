Grenoble, France

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est devenu une mesure phare de l'Éducation nationale : le dédoublements de classes dans les quartiers défavorisés, et très défavorisés. Depuis la rentrée dernière, les CP sont déjà dédoublés en REP + (réseaux d'éducation prioritaire +). Dès septembre prochain, ce sera aussi le cas des classes de CP en REP et des CE1 en REP+.

L'adjoint aux écoles Fabien Malbet fait le bilan des travaux à l'école Jules-Ferry © Radio France - Camille Revel

"A Grenoble, 40% des écoles sont en réseau d'éducation prioritaire", explique Fabien Malbet, l'adjoint au maire chargé des écoles. Mettre en oeuvre cette mesure de l'éducation nationale, cela veut donc dire créer une trentaine de classes. Dans certains établissements, ils faut donc réaliser d'importants travaux. Des chantiers sont menés par exemple dans les écoles Daudet, Verderet, Grand-Châtelet, Jules-Ferry, et les groupes scolaires Christophe Turc / Marie Reynoard et des Trembles.

600.000 euros de travaux

Fabien Malbet l'assure : "C'est un investissement qu'on fait avec plaisir. C'est un effort qui nous semble nécessaire, on investit pour les enfants." Il a rencontré l'inspection académique la semaine dernière, et elle dresse un bilan très positif de ces classes dédoublées : "Elle nous a dit que les progrès faits cette année sautaient vraiment aux yeux. Il y a des élèves qui ont trois ou quatre mois d'avance par rapport à des élèves de niveau équivalent l'an passé. Ils maîtrisent mieux la lecture et l'écriture, ils sont plus à l'aise. On les perd moins".

"C'est un investissement qu'on fait avec plaisir" - Fabien Malbert, adjoint au maire chargé des écoles à Grenoble Copier

"Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on ne disposait pas forcément des locaux pour accueillir les élèves dans des petites classes." La Ville de Grenoble investit donc 600.000 euros de travaux pour le dédoublement des classes. Elle ne dispose pas de budget supplémentaire. "Nous avons fait une demande à l'Etat", poursuit l'adjoint, "mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse définitive."

D'autres travaux renvoyés à plus tard

La solution, c'est donc de renvoyer d'autres travaux, moins prioritaires, à plus tard : par exemple, à l'école Jules-Ferry, la rénovation des sanitaires dans la cour est repoussée d'un an.

Budget oblige, certains travaux sont repoussés d'un an, comme la rénovation de sanitaires à l'école Jules-Ferry © Radio France - Camille Revel

Grenoble dépense 1,5 millions d'euros par an pour des travaux de rénovation ou de réaménagement des écoles, dans le cadre de son plan "école". Ce plan totalise 65 millions d'euros pour la période 2015-2021. C'est le premier budget d'investissement de la Ville.

Écoles concernées par le dédoublement des CP et CE1 en REP+

La Fontaine, Les Buttes, Le Lac, Les Trembles, et Les Genêts.

Écoles concernées par le dédoublement des CP en REP

Daudet, Beauvert, Christoph Turc / Marie Reynoard, Verderet, Grand-Châtelet, Julles Ferry, et Jouhaux.