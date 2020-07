Grenoble : beaucoup moins de pleurs et de cris devant le lycée Stendhal pour les résultats du bac 2020

"Je m'y attendais déjà, on a eu les consignes du ministère pour calculer notre moyenne. Pour moi, ça n'a pas changé, mention très bien" raconte Aurélien, 18 ans. Il est venu ce mardi 7 juillet devant son lycée grenoblois, à Stendhal, pour obtenir ses résultats du baccalauréat avec ses amis. Cette année 2020 restera dans les mémoires. Peu de cris et de pleurs devant les panneaux comme on le voit traditionnellement puisque les élèves de terminale connaissaient déjà leurs notes.

"Surprise oui ! J'ai mon bac ! Mais je pensais avoir la mention assez bien et au final j'ai une mention bien !" - Enola, 18 ans.

Drôle de bac cette année ! Copier

Pour beaucoup d'lèves de terminale à Stendhal, il n'y a pas eu de surprises. "Je suis admis avec mention assez bien. Je m'attendais à ce résultat" note Ilian, 18 ans. "J'avais seulement le doute pour la mention et je l'ai eue ! Assez bien" précise Noam, 17 ans. "Je suis au rattrapage" explique Yasmine, 17 ans. "Je le savais déjà, et là je viens pour voir combien de points il me manque. Il fallait bien travailler toute l'année" reconnait-elle.

Pour obtenir ses résultats du bac 2020, il fallait respecter les règles sanitaires : port du masque, lavage des mains et distances sociales. © Radio France - Bastien Thomas

Pour certains, il y a quand même quelques surprises, entre joie et frustration. "J'étais un peu entre deux. J'avais neuf quelque chose en moyenne générale et au final, je suis admise avec 10,53. On m'a rajouté des points" dit Charlotte, 17 ans, heureuse de partir en vacances avec son diplôme. "Le résultat est normal pour moi mais je pensais être plus proche de la mention très bien. On m'a rajouté seulement 0.03 point et je ne comprends pas pourquoi on nous a fait attendre un mois pour ça" regrette Jade, 17 ans, déçue de ses résultats.

Certaines moyennes ont été ajustées en fonction du travail de chacun lors des classes virtuelles et des avis des professeurs tout au long de l'année. A Stendhal, 111 mentions ont été délivrées. C'est deux fois plus que les années précédentes. Pour ceux qui sont convoqués aux rattrapages, les oraux se tiendront ces mercredi 8 et jeudi 9 juillet.