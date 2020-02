Environ 200 enseignants et lycéens ont manifesté ce mercredi après-midi, devant le rectorat de Grenoble, pour protester contre la réforme du baccalauréat. Les manifestants voulaient aussi dénoncer la réforme de la voie professionnelle, ainsi que les violences policières.

Grenoble : contre la réforme du bac, 200 enseignants et lycéens manifestent devant le rectorat

Grenoble, France

Environ 200 enseignants et lycéens, ainsi que quelques gilets jaunes, ont manifesté ce mercredi après-midi devant le rectorat de Grenoble, pour dénoncer la réforme du baccalauréat, et la mise en place des E3C (épreuves communes de contrôle continu), à l'appel de l'intersyndicale éducation (CGT, FO, FSU, SUD). Selon eux, cette nouvelle formule du baccalauréat va créer une inégalité de traitement entre les lycées et entre les élèves.

Environ 200 personnes ont manifesté ce mercredi devant le rectorat de Grenoble. © Radio France - Simon Soubieux

Les manifestants ont notamment collé des banderoles sur la façade du rectorat.

Des banderoles ont été collé sur la façade du rectorat. © Radio France - Simon Soubieux

Au-delà des problématiques d'éducation, les manifestants voulaient également dénoncer la mise en place de la retraite par points, ainsi que les violences policières.