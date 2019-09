Grenoble : des aménagements aux abords de l'école Marceau après l'accident de juin

Grenoble, France

Après le choc et l'émotion, les mesures. En juin dernier, deux enfants de 2 et 5 ans étaient gravement blessés ; ils avaient été renversés par une voiture alors que leur nounou les faisait traverser au niveau d'un passage pour piétons en face de l'école Marceau, à Grenoble. Les parents d'élèves de l'école s'étaient mobilisés pour réclamer en urgence des aménagements de la voirie. Des mesures ont été prises, d'autres devraient suivre.

Une signalétique renforcée

"La sécurité aux abords des écoles, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps", commence Fabien Malbet, l'adjoint au maire de Grenoble en charge des affaires scolaires. L'école Marceau avait déjà été identifiée, avec d'autres comme Ampère et Anatole-France, avant l'accident. "On est confrontés à des incivilités d'automobilistes", déplore l'élu. Face aux attentes des parents, Grenoble Alpes-Métropole et la la ville on d'ors et déjà ajouté des marquages au sol : un "30 km/h" cerclé et des pictogramme représentant des silhouettes. Des panneaux de signalisation avertissant de la présence d'une école ont également fait leur apparition dans la rue Marceau et une place de stationnement a été supprimée pour renforcer la visibilité. Par ailleurs la Police Municipale étaient présente cette semaine au moment de la rentrée et de la sortie des classes.

Terre-plein et radar bientôt installés

D'autres aménagements sont prévus "avant les vacances de la Toussaint, très probablement en septembre" selon Fabien Malbet qui rappelle qu'il s'agit là d'une compétence partagée avec la Métro. Un îlot central ( de faible hauteur) doit ainsi être installé rue Marceau notamment pour dissuader les automobilistes de doubler, par exemple quand un bus est à l'arrêt.

Fabien Malbet, adjoint en charge des écoles à Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Un radar pédagogique fera aussi son apparition. Enfin la Ville de Grenoble prévoit de dresser un bilan au mois de novembre pour voir si les mesures prises ont eu un impact sur les comportements.