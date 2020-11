Grenoble : des cas de Covid-19 détectés au lycée Pierre-Termier, l'établissement fermé jusqu'au 11 novembre

Le principal, son adjoint et plusieurs membres de la vie scolaire du lycée général et technologique Pierre Termier à Grenoble ont été testés positifs à la Covid-19, avec des cas plus ou moins graves. Par sécurité, le préfet de l'Isère Lionel Beffre a décidé de fermer totalement l'établissement ce jeudi, et ce jusqu'au mercredi 11 novembre inclus.

La rentrée aura été de courte durée pour les 796 élèves de ce lycée général et technologique. Selon le Rectorat, aucun n'est "cas contact" des personnes contaminées, même s'il est conseillé de prendre les mesures adéquates pour déterminer s'ils l'ont été, que ce soit parmi les jeunes ou le reste du personnel.