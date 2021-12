Grenoble : des élèves découvrent le nouveau collège Lucie-Aubrac, entièrement reconstruit

Du bois, des couleurs claires, de larges ouvertures et une vue imprenable sur la chaine enneigée de Belledonne : ce vendredi 3 décembre, à tout juste un mois de la rentrée de janvier, deux classes du collège Lucie-Aubrac ont visité le nouveau bâtiment en compagnie de l'architecte. "Mon boulot est terminé, je lâche les rênes, confie Ludovic Viguet, du cabinet Atelier Métis. À eux maintenant (les élèves et les profs, ndlr) de faire vivre ce collège. J'espère qu'il vivra bien, qu'il vivra longtemps et surtout qu'ils vivront heureux."

"Ici ça donne plus envie d'étudier !"

Déjà les élèves - deux classes de 5e et 4e - s'approprient les lieux. "Il y a plus de place (que dans le collège des Saules où se font actuellement les enseignements, ndlr), ça se bousculait, constate un élève. Ici on peut marcher." À ses côtés, l'une de ses camarades insiste : "les fenêtres sont grandes, c'est plus lumineux". Une autre souligne que "l'extérieur est beau", quand sa voisine conclue : "ici ça donne plus envie d'étudier!". Et c'est bien le but.

Une salle de classe © Radio France - Lionel Cariou

Au-delà des salles de cours, dont les murs sont conçus pour atténuer le bruit, l'organisation même du mobilier et notamment des tables a été pensé, note Christophe Fasquel, le principal du collège : "on peut faire des îlots, des groupes, etc. ; on a voulu que l'établissement s'adapte aux nouvelles techniques d'apprentissage et plus forcément avec des tables frontales et le professeur face aux élèves."

"Un héritage très lourd"

Oublié, donc le fameux bâtiment en forme de soucoupe - il a été détruit par un incendie en 2017, et c'est un nouveau collège entièrement repensé qui lui succède. Un projet financé par le Département de l'Isère, en charge des collèges. "C'est un héritage qui est très lourd, reconnait Ludovic Viguet. On arrive après un traumatisme ; on sait qu'il faut faire vite, il faut bien, il faut faire mieux qu'ailleurs; composer avec les habitants, les association. Donc ça a été un gros challenge, et puis, ça a été aussi un peu culotté puisqu'au concours on a proposé un collège en bois. Quand on pense au bois on dit 'forcément il va brûler' mais j'ai expliqué, ré-expliqué qu'un collège en bois ça brulait moins q'un collège en métal ou en béton. Le bois, c'est un matériau formidable et en plus c'est une démarche environnementale (...). Tous les bois de construction sont issus des forêts locales."

L'architecte fait la visite du nouveau collège Lucie-Aubrac © Radio France - Lionel Cariou

Incendie volontaire en 2017

Car en effet, le collège Lucie-Aubrac, qui comprend une trentaine de classes, a été détruit par les flammes dans la nuit du 10 au 11 juin 2017.

Le feu s'était propagé depuis des pneus volontairement incendiés, à l'extérieur du bâtiment - un acte toujours pas élucidé quatre ans après. 350 élèves s'étaient alors retrouvés sans établissement. Depuis la rentrée de septembre 2017, ils suivent les cours dans l'ancien collège des Saulnes. Avant de pouvoir réintégrer "leur" collège entièrement reconstruit.