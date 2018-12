Grenoble Ecole de Management crée une formation pour les autistes Asperger

Grenoble, France

Asperger, c'est une forme d'autisme qui se manifeste par des difficultés à inter-agir socialement, à communiquer avec autrui et à organiser son travail. C'est ce que l'on appelle un handicap invisible.

Les 25 personnes, porteuses du syndrome Asperger, âgées de 18 à 54 ans, sélectionnées dans toute la France, pourront suivre deux cursus : soit data analyste, soit développeur. Les enseignements seront dispensés par Grenoble INP et le campus numérique.

Une formation de data analyste ou de développeur

590 heures, au total, de janvier à mai, sous forme de e-learning, ainsi que des modules en présentiel. Cela veut dire, dans le jargon, que l’étudiant doit être présent à GEM pour apprendre les habiletés sociales : savoir se comporter en société, les codes à adopter dans une entreprise, apprendre à regarder l'autre dans les yeux quand on lui parle.

Un cursus conçu par des Asperger pour des Asperger

En juin, les étudiants seront embauchés grâce aux entreprises partenaires, sensibilisées au syndrome Asperger. Chaque étudiant sera suivi individuellement par un "job coach". Laurence Sirac est directrice du programme Data Asperger à GEM, spécialiste de l'accompagnement des personnes atypiques et elle-même porteuse du syndrome Asperger, autant dire qu'elle sait de quoi elle parle : " 75 % des personnes Asperger sont au chômage ou occupent un poste qui ne valorise pas leurs compétences, comme la rigueur ou la capacité d'analyse. D'où l'idée de notre Ecole de créer une formation spécialement conçue pour eux. A l'issue de la formation, ils vont trouver un CDI grâce à nos entreprise partenaires. On aura gagner quand d'ici deux ans, nos étudiants seront toujours dans l'emploi, que leur carrière aura décollée et qu'ils seront heureux dans leur vie ! Et c'est possible !"

Marine fait partie des 25 candidats Asperger retenus par GEM pour ce projet innovant © Radio France - Véronique Pueyo

Marine, une grenobloise de 23 ans, a réussi intégrer la formation. Diagnostiquée il y a seulement deux ans, elle avait travaillé avant dans le commerce du prêt-à-porter : "Jamais je n'aurais osé imaginer dans cette école prestigieuse ! Je suis certaine de trouver du travail dans le e-commerce, après. C'est ce qui m'intéresse. Je vais enfin me poser, pouvoir m'acheter un appartement et commencer ma vie. C'est une vraie opportunité ! " A la question, comment voyez vous les neuro-typiques, c'est à dire les gens qui n'ont pas Asperger, marine répond : " Nous, on est cash. On dit ce qu'on pense et cela m'a été reproché dans les entreprises où j'ai pu travailler avant. Et puis, on est très perfectionniste aussi, on aime le travail bien fait !"

Les différences sont une richesse pour l'entreprise- Laurent Graciani, directeur général de Modis

Modis est une société de conseil en technologie, elle accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Elle parraine la formation. Son directeur général, Laurent Graciani, espère bien embaucher les étudiants Asperger à l'issue de leur cursus" Nous croyons à la richesse qu'apporte les différences. Nous avons besoin de recruter. Nous avons mille postes à pourvoir en 2019. J'aimerais bien embaucher toute la promotion, si c'est possible !"

Parmi les Asperger célèbres, on trouve Einstein ou Turing, celui qui avait déchiffré Enigma, durant la Seconde Guerre mondiale, permettant aux Alliés de l'emporter sur l'Allemagne nazie et posant ainsi les bases de l'informatique.