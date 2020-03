Grenoble école de management : quel bilan pour la formation destinée aux étudiants autistes ?

L'école de management GEM Labs de la presqu'île scientifique de Grenoble, accueille depuis le mois de janvier 2020 sa deuxième promotion d'étudiants autistes atteints du syndrome d'Asperger, l'occasion de faire le bilan de la promotion 2019.

Sur les 28 étudiants de l'année dernière, 10 sont aujourd'hui en CDI ou CDD et 2 ont repris leurs études. Les autres élèves ne sont pas allés jusqu'au bout de leur cursus, en raison de problèmes de santé.

Antoine Maninno, diplômé de la promotion 2019 : "La formation m'a permis de trouver un emploi directement après mon cursus" Copier

Pour éviter de commettre les mêmes erreurs, cette année, plusieurs changements ont été apportés à la formation.

Un nouveau mode de recrutement

A commencer par le nombre d'étudiants, cette année ils sont 15 à suivre une formation de data analyste ou de développeur web, ils sont donc quasiment deux fois moins nombreux que l'année précédente car le mode de recrutement a changé. Avant, il se faisait par des médecins qui validaient l'aptitude des candidats à travailler, désormais les étapes à passer sont plus nombreuses. "On a orienté les recrutements vers Pôle emploi, Cadremploi ou la mission locale, qui ont validé les profils des étudiants. L'objectif est de rendre les élèves directement employables après leur formation", explique Laurence Sirac, la directrice de la formation.

Autre nouveauté, cette année les cours en présentiel sont plus nombreux. Leur durée est passée de trois à neuf semaines. Un changement nécessaire, selon Victor Sabatier, l'un des formateurs : "Cela permet de sentir quand il y a une ambiguïté pour l'étudiant, pour pouvoir être précis, aller dans le détails et qu'il ne soit pas perdu."

Reportage : le bilan de la première promotion Asperger de l'école de management de Grenoble. Copier

Des modifications qui font leurs preuves, notamment auprès de François-Xavier. L'étudiant de 31 ans, atteint du syndrome d'Asperger, suit la formation de data analyste : "J'ai déjà essayé des études auparavant mais ce n'était pas possible, ici on peut plus être nous-mêmes, avec l'accompagnement que l'on a on se sent plus en confiance", témoigne l'étudiant qui rêve de travailler dans une entreprise comme EDF ou le géant français des jeux vidéos Ubisoft.