Grenoble : enseignants et étudiants se mobilisent contre la loi de programmation pluriannuelle de recherche

Environ 200 enseignants chercheurs et étudiants se sont rassemblés ce jeudi après-midi sur le campus Grenoble-Alpes. Suivant un appel national, ils ont dénoncé la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui va, selon eux, précariser les enseignants chercheurs, notamment à cause de l'instauration de contrats très courts et d'une titularisation qui interviendrait plus tardivement.

Isabelle Krzywkowski, enseignante chercheuse en littérature à l'université Grenoble-Alpes et membre du syndicat SNES-UP FSU. Copier

Les manifestant ont interpellé le résident de l'université, Yassine Lakhnech, de se positionner contre cette loi, or le président a justement signé une tribune dans le journal Le Monde ce mercredi pour soutenir la loi.

A l'université de Grenoble, une quarantaine d'enseignants chercheurs menacent de démissionner de leurs fonctions administratives si le gouvernement ne recule pas sur cette loi.