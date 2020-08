Grenoble : l'école Clémenceau passe au vert

Les élèves sont partis en vacances, ce sont les tractopelles qui sont maintenant au travail dans les trois cours de l'école Clémenceau. 5.000 mètres carrés de bitumes complètement repensés pour accueillir 26 arbres et un potager. Les sols vont être désimperméabilisés et les espaces réaménagés pour un meilleur partage de la cour entre les filles et les garçons.

Une attention particulière sera portée sur la gestion de l'eau, en partenariat avec l'Agence de l'eau © Radio France - Paul Tilliez

Chloé Le Bret, conseillère municipale à l'égalité des droits et à l'état civil de la ville de Grenoble, questionne notamment la pratique du football dans la cour : "Ce qu'il se passe dans les cours d'école est très caricatural. Les garçons jouent à la balle au centre de la cour et les filles sont reléguées sur les côtés. [...] La mixité des jeux est au coeur de notre projet." Début juillet, sur Twitter, le maire de Grenoble Eric Piolle a annoncé le début des travaux.

Les enfants au coeur du projet

Si le projet émane de la mairie, les élèves de l'école ont aussi eu leur mot à dire. Tout n'est pas réalisable, comme la piscine ou les toboggans imaginés par les enfants, mais Lucille Lheureux, adjointe aux cultures à la mairie de Grenoble a pris en compte certaines demandes : "Quand on fait ces concertations, on note que les enfants souhaitent plus d'arbres, de l'eau, un potager, une envie de liberté et c'est la nature qui évoque ça. [...] On a relevé aussi un besoin de calme. Dans une journée qui commence à 8 heures et qui peut terminer à 18 heures, les enfants ont besoin de lieu de tranquillité."

26 arbres supplémentaires vont être plantés © Radio France - Paul Tilliez

La fin des travaux est prévue début septembre et à la rentrée, la géographe du genre Edith Maruéjouls interviendra dans l'école pour dessiner en détails, avec les élèves, la cour de récréation. Pour la plantation des végétaux, il faudra patienter jusqu'à la Toussaint.