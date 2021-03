Réforme de la première année de médecine : à Grenoble, les étudiants se voient comme une génération sacrifiée

Déjà difficile, la complexité de la première année de médecine est renforcée par la réforme de la Loi santé 2019. Avec un nombre de places encore plus limité et la suppression du redoublement, les nouveaux étudiants dénoncent une plus grande concurrence et des injustices.

Cette année, deux formats de première année de médecine se mélangent. D'un côté, il y a ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont plus le droit au numerus clausus et au redoublement. Ils passent désormais par le parcours d’accès spécifique santé (PASS) et la licence accès santé (LAS). De l'autre côté, il y a les redoublants, issus de l'ancien système, PACES. À Grenoble, il y a 250 places en deuxième année de médecine pour plus de 2 000 étudiants. Et sur ces 250 places, la moitié est réservée aux redoublants issus de PACES.

Il y a une grande concurrence et une grande injustice -Loris, un étudiant

Loris est étudiant en médecine à Grenoble. Il sait qu'avec cette réforme, il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut passer en deuxième année : "Mes chances d'accéder en deuxième année de médecine sont très basses. Les doublants [ndlr : les redoublants issus de PACES] ont eu deux chances alors que nous, on n'en a qu'une puisqu'on ne peut plus redoubler. À partir de là, _il y a une grande concurrence et une grande injustice_."

Les résultats des concours PACES et PASS sont affichés sur les vitres de la faculté de médecine de Grenoble © Radio France - Chloé Cenard

Les options critiquées

Au-delà de ce climat de compétition, renforcé par la réforme. Les options disciplinaires sont vivement critiquées. Salomé est arrivée 800e sur 1 300 au concours blanc du premier semestre. Certainement la faute à sa note en science - coefficient 5 - une option qu'elle n'a pas choisie. Car à Grenoble, les options c'est sur tirage au sort. "Je pense que si la note d'option est supprimée dans ce classement-là, les résultats seraient totalement différents. Une personne qui a 15 en option Droit, en ayant des notes très, très faibles dans les matières médicales, sera très bien placée par rapport à moi par exemple, qui a eu une note vraiment basse dans mon option et des notes moyennes dans les autres matières."

Etudiants et parents, main dans la main

Des étudiants démunis et des parents indignés, c'est l'origine du collectif national, créé pour protester contre cette "nouvelle première année". Sophie est membre du collectif à Grenoble : "Nous demandons un droit au redoublement, au moins cette année, un numerus clausus identique au PACES, et que l'option disciplinaire ne soit pas prise en compte dans la note pour le concours à l'entrée en deuxième année".

Contacté, le doyen de la faculté de médecine de Grenoble, estime qu'il est encore trop tôt pour se positionner. "La génération sacrifiée", elle, espère faire entendre sa voix.