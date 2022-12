Grenoble : les associations d'éducation populaire s'inquiètent pour leur avenir

Ils sont une vingtaine autour de la table ce mardi 6 novembre, représentants chacun des associations d'éducation populaire de Grenoble. Ils sont réunis dans les locaux de la Cordée, une des associations qui va disparaître suite à la municipalisation de son activité, pour lancer un appel afin de garantir leur avenir.

ⓘ Publicité

L'annonce a été faite fin octobre au cours de réunions de re-conventionnement avec la mairie. Si pour certains comme le centre social La Baja ou la MJC Parmentier il n'y a "pas eu de déconvenue". Pour d'autres comme la MJC Lucie Aubrac ou la MJC Mutualité, les subventions sont revues à la baisse. Une annonce vécue "comme un coup de poignard dans le dos".

Onze salariés du Plateau pas conservés

Pour la Cordée, association d'éducation populaire de Villeneuve, cette réunion a été synonyme d'une fin d'activité au 1er janvier, la mairie prend le relais pour l'activité du secteur jeunesse. Le personnel quant à lui est repris par une autre association. Mais pour certains habitants comme Martine, depuis 30 ans dans le quartier, voir la Cordée disparaître c'est "une grande tristesse." Selon elle, "ils connaissaient bien les familles et construire la confiance avec les familles ce n'est pas simple."

Dans le quartier du Mistral, les onze salariés de l'association Le Plateau ne sont pas conservés. "Ce sont des conséquences dramatiques", explique son président Hassen Bouzeghoub, par ailleurs élu municipal d'opposition à Grenoble. "Cette casse sociale dont vont être victime les gens du quartier Mistral c'est complètement insolent et dramatique. Et c'est un comportement déplorable de la municipalité grenobloise."

La ville de Grenoble veut rassurer

C'est surtout une perte de services pour les habitants du Mistral, selon le président du Plateau. "L'aide aux devoirs, le centre de loisirs, les ateliers, tout le travail d'insertion des 16-25 ans ... Tout ça s'arrête net au 1ᵉʳ janvier puisque la ville de Grenoble a décidé de l'arrêter." Dans un communiqué, la ville explique que le projet pour le Plateau "continuera à être travaillé avec les acteurs du quartier et les usager-es et futurs usager-es."

La ville de Grenoble assure "continuer à travailler et à rencontrer l’ensemble des associations concernées". La ville réaffirme son souhait "que l’éducation populaire devienne un réel outil commun de justice sociale, de cohésion sociale et d’émancipation." Dans son appel, les associations alertent, "la municipalisation des activités sociales, éducatives et culturelles, c'est le contraire d'un projet d'éducation populaire."