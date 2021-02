Grenoble : les étudiants sont de retour à l'école de management

Il y a du bruit dans les couloirs, des étudiants qui prennent des pauses devant le bâtiment et surtout, du monde dans les salles de classe. Six mois plus tard, c'est la rentrée pour les étudiants de Grenoble Ecole de Management (GEM). Ils peuvent enfin revenir étudier dans l'établissement quasiment un an après le début des cours à distance.

Il y a du monde dans les couloirs © Radio France - Chloé Cenard

Pour la plupart, c'est un soulagement. Aymerie a 18 ans, c'est sa première année d'études supérieures et il n'avait jamais mis les pieds dans son école : "Cela fait du bien déjà ! Rien que psychologiquement et même au _niveau social_, ça n'a rien à voir. Là, on a le contact avec les gens de notre classe qu'on a pu voir qu'à travers un écran depuis le début de l'année".

Jean-Baptiste est dans la même situation, c'est sa première année après le bac. Il trouve qu'il arrive à mieux suivre le cours : "Faire des créneaux de trois heures devant son ordinateur et dans sa chambre, c'est pas la même chose que de faire des créneaux de trois heures en classe. Si je reste une heure et demie concentré dans ma chambre, c'est le maximum que je puisse faire".

Les étudiants sont espacés dans les salles © Radio France - Chloé Cenard

Un protocole strict

Pour se permettre cet accueil, l'école doit respecter une jauge très stricte. La capacité totale du bâtiment est exploitée à 20 % soit 750 étudiants sur le campus de Grenoble et pas plus de 50 % par salle soit un élève sur deux. Les cours se font de manière hybride : ceux qui veulent peuvent suivre à distance et les autres sont dans la salle. Cette organisation peut paraître un peu fastidieuse mais tout le monde s'adapte. Laurent Mandica est professeur, derrière son masque, il n'arrête pas de sourire. "Cela fait un bien fou, c'est une joie immense ! C'est ce qui pouvait arriver de plus beau à cette période", affirme-t-il.

1,2 million d'euros d'investissement

Cette organisation a toutefois un coût. Pour équiper 32 salles avec des écrans - qui permettent de voir la salle de classe et les étudiants à distance - des caméras et des micros, l'école a déboursé 1,2 million d'euros. Un budget que toutes les écoles n'ont pas, surtout les universités.