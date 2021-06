Grenoble : nouvelle manifestation pour les AESH devant le rectorat

Mobilisation nationale des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ce jeudi. Elle dure depuis près de trois ans et pour l'instant rien ne bouge. À Grenoble (Isère), ils continuent malgré tout et espèrent rallier de nouveaux métiers à leur cause.

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées devant le rectorat d'académie de Grenoble (Isère) ce jeudi pour soutenir les assistants d'élèves en situation de handicap (AESH). Une assemblée et un rassemblement ont eu lieu aussi à Bourgoin-Jallieu. Cela fait presque trois ans que la mobilisation dure, alors les AESH essaient de garder espoir malgré la lassitude.

"Nos revendications sont toujours les mêmes"

Devant le rectorat, ce sont les mêmes pancartes et les mêmes mots d'ordre depuis trois ans. "Nos revendications ce sont toujours les mêmes, une création de statut qui n'avance pas", déplore Virginie Saxe, AESH à Allevard et déléguée Force Ouvrière. Elle critique les conséquences de la mise en place depuis plusieurs années des pôles inclusifs d’accompagnement localisés ou Pial : "On est amené à aller sur un territoire où il y a une dizaine d'établissements et on n'a pas d'indemnités kilométriques quand on se déplace."

Colas Perroud, AESH et délégué SUD éducation Copier

Pas facile de poursuivre la mobilisation pour les représentants syndicaux. "Ça nous coûte un trentième de notre salaire, sur un petit salaire ça fait vite beaucoup", constate Colas Pérou, AESH à Meylan et délégué SUD éducation. "On est tous à temps partiel et celles et ceux qui travaillent à 50 ou 52% gagnent entre 600 et 700 euros, c'est moins que le seuil de pauvreté !"

"Sans AESH, il y a des enfants qui auraient été tout simplement perdus dans leur scolarité", Laurent, enseignant d'un collège de l'agglomération grenobloise

Mais ils continuent, pour qu'on ne les oublie pas, et pour rallier d'autres métiers à leur cause. Des enseignants comme Laurent qui n'imagine pas faire cours dans son collège grenoblois sans AESH : " je pense qu'il y a des enfants qui auraient été tout simplement perdus dans leur scolarité. Des enfants qui sont en situation de dyslexie très lourde, d'autres qui ont des problèmes de motricité ou d'attention." Rien n'est encore certain, mais il se murmure dans les rangs des militants la possibilité d'une manifestation nationale à Paris.