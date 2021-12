Grenoble : pas de cours au lycée Vaucanson suite à une grève surprise des enseignants

Les enseignants du lycée Vaucanson de Grenoble ont débrayé ce jeudi 2 décembre au matin pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Elèves et professeurs se sont retrouvés devant les grilles de l'établissement pour une manifestation improvisée. Les cours ont été suspendus

Les professeurs du lycée Vaucanson, rue Anatole France, à Grenoble en ont ras-le-bol. Ils ont donc décidé ce jeudi matin de débrayer pour dénoncer leurs conditions de travail, qui, selon l'un d'eux, se sont dégradées au cours des deux dernières années.

"Nous avons souffert d'une direction absente, même si le rectorat vient de nommer un proviseur adjoint. Nous rencontrons toutes sortes de problèmes au quotidien, manque de moyens, manque de salles, problèmes de vie scolaire." raconte cet enseignant qui ne fait pas cours aujourd'hui. "Le rectorat est au courant de nos difficultés mais rien ne bouge" conclut-il, d'une voix lasse.

Une assemblée générale devrait être organisée dans la journée -

Elèves et professeurs se sont rassemblés devant la grille de l'établissement, où une banderole a été accrochée. On peut y lire : "Vaucanson pète les plombs". Une assemblée générale devrait avoir lieu dans la journée. Le mouvement semble spontané et pas encore très bien organisé. Le principal du lycée renvoie sur la cellule communication du Rectorat qui pour l'instant n'a pas répondu à nos sollicitations.