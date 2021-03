Mobilisation commune entre professeurs, lycéens et étudiants ce mardi 16 mars à Grenoble. Les manifestants se sont retrouvés devant le Crous puis ont rejoint le rectorat aux alentours de 14 heures. Ils protestaient contre la précarité étudiante et la baisse des moyens alloués dans les lycées.

PHOTOS - Grenoble : professeurs, lycéens et étudiants manifestent pour moins de précarité et plus de moyens

Ils n'étaient pas plus de 80 manifestants mais de nombreuses banderoles et pancartes affichaient clairement les revendications. D'un côté, il y avait les étudiants qui protestaient contre la précarité et les conséquences de la crise sanitaire et économique sur l'enseignement supérieur.

Sans mouvement d'ensemble, on ne pourra pas gagner contre la politique du gouvernement - Quentin, UNEF

Quentin est étudiant en master de sciences humaines et militant à l'UNEF Grenoble. Pour lui, c'est essentiel que tout le monde se mobilise : "Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un plan de bataille qui unisse les étudiants, les lycéens, les professeurs et même bien au-delà ! Nous allons même réfléchir à des liens avec la culture. Nous pensons que c'est ensemble qu'il faut se battre. _Sans mouvement d'ensemble, on ne pourra pas gagner contre la politique du gouvernement_". Le syndicat étudiant appelle d'ailleurs à rejoindre la manifestation pour le climat de ce vendredi 19 mars (14 heures à la gare de Grenoble) et la manifestation contre la loi séparatisme qui aura lieu dimanche 21 mars (14 heures à la MC2 à Grenoble).

Les syndicats étudiants se sont réunis pour manifester © Radio France - Chloé Cenard

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, était la cible des manifestants © Radio France - Chloé Cenard

De l'autre côté, il y avait les professeurs de plusieurs lycées de l'Académie de Grenoble et quelques lycéens. Ils protestaient contre la diminution de la dotation horaire globale (DHG). Chaque année, le rectorat alloue des moyens aux différents lycées. Cette année, le lycée des des Eaux Claires à Grenoble a perdu l'équivalent de deux classes entières soit des moyens pour enseigner à 70 élèves.

Gwenaëlle Prud'homme est professeure de sciences économiques et sociales dans ce lycée. Elle s'inquiète du suivi des élèves : "On va devoir faire la même chose mais avec moins de professeurs devant les élèves donc avec des classes beaucoup plus chargées et elles sont déjà bien chargées. Ça signifie qu'on ne va pas réussir à accompagner nos élèves comme il faut. _On sait très bien qu'on enseigne moins bien à 35 élèves qu'à 25_. On ne peut pas aider les plus fragiles. Ce sont encore une fois les élèves les plus à l'aise qui vont réussir. Mais les autres, c'est le devoir de l'école de pouvoir les aider à progresser comme tout le monde".

Les banderoles fleurissent devant le rectorat © Radio France - Chloé Cenard