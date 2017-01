Grenoble retaille sa carte scolaire

À Grenoble, les parents d'élèves peuvent désormais entamer les démarches pour inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine, en septembre. Et il y a du changement ! La carte des secteurs a été remaniée en prévision de l'ouverture de nouvelles classes et de nouvelles écoles.

Grenoble compte aujourd'hui 13 177 élèves, de la petite section de maternelle au CM2. Chaque année, il y en a 200 de plus. Depuis 2014, la ville a donc ouvert 33 classes. Et la tendance va se poursuivre car il y a aujourd'hui plus d’élèves en maternelle qu'en primaire. Pour y faire face, la majorité municipale a initié un programme de constructions. Il y aura donc 6 écoles supplémentaires d'ici 2024.

La première ouvrira en janvier 2018, dans le quartier de la Presqu'Île, l'école Simone-Lagrange (un projet lancé par la précédente équipe). Elle sera suivie en septembre 2019 par l'inauguration de l'école Saint-Bruno et l'agrandissement de Diderot. Tout cela nécessite de redécouper la carte scolaire dès la rentrée prochaine. Les enfants qui changent de secteurs pourront finir leur cycle dans l'établissement où ils sont actuellement scolarisés, a précisé Fabien Malbet, adjoint au maire en charge des questions scolaires, à France Bleu Isère.

Fabien Malbet au sujet de la réforme des secteurs scolaires Partager le son sur : Copier

Le site d'inscription de la mairie de Grenoble