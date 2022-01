Grève à l'école : à Limoges enfants et parents expriment aussi leur ras-le-bol contre le protocole sanitaire

"C'est incompréhensible et ça devient lassant" confie Nathalie dont l'enfant est à l'école primaire à Limoges. Le protocole sanitaire mis en place depuis la rentrée de janvier, elle n'y comprend plus rien "ça change tous les jours, un coup il faut aller chercher les gamins à l'école quand il y a un cas contact, le lendemain ce n'est plus la peine" et Marina, une autre mère d'élèves renchérit "C'est vrai que ça devient fatiguant et les enfants n'en peuvent plus de faire des autotests"car dans cette école du centre ville plusieurs cas positifs ont été recensés dans plusieurs classes. Et c'est elle qui renseigne les autres parents sur le dernier allègement du protocole sanitaire ce à quoi Nathalie répond : "Ils auraient mieux fait de fermer les écoles".

"J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de tests du tout car ça fait mal" Léa, 9 ans

Les écoliers aussi ont parfois du mal à se plier aux nouvelles règles sanitaires et notamment aux trois tests qu'on leur impose en une semaine lorsqu'un cas est positif dans la classe. C'est le cas pour Léa et sa copine Léïa élèves de CM1. "J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de tests du tout car ça fait mal et je voudrais dire bye bye au Covid" confie la jeune Léa qui a déjà dû subir un test antigénique en pharmacie. "Moi je suis sensible et j'ai presque pleurer dans la pharmacie, j'ai eu honte" et sa copine Leïa ajoute : "Déja les tests de l'année dernière ça m'a suffit et là j'en ai eu quatre dans la même semaine" et Léa voudrait voir partir le virus "Le corona, je voudrais qu'il aille dans l'espace" confie la petite fille.

Des parents solidaires avec les enseignants

"On leur enlève deux ans de leur vie d'enfants" regrette une maman qui se dit totalement solidaire avec le mouvement de grève des enseignants. "C'est fatiguant aussi pour eux car le matin il faut attendre devant le portail de l'école, les enseignants doivent vérifier tous les jours les papiers des enfants pour voir le résultat des tests" explique Aurélie une parente d'élèves. Et Nathalie rajoute :"Bien sûr qu'on comprend les enseignants, tout le monde devrait être avec eux dans la rue".