La quasi totalité des syndicats enseignants ont appelé à la grève mais aussi à manifester ce jeudi 13 janvier contre les protocoles sanitaires successifs imposés aux écoles, collèges et lycées. Des rendez-vous ont été donnés devant les inspections académiques de Privas et de Valence.

Grève à l'école : des manifestations à Privas et à Valence

Ce jeudi 13 janvier, c'est journée morte (ou presque) dans l'Education nationale. Les syndicats qui appelaient à la grève aujourd'hui pour dénoncer une succession de protocoles sanitaires inapplicables et non adaptés annoncent 62% de grévistes dans les collèges et lycées. Trois quarts des enseignants du premier degré s'étaient déjà déclarés en grève ; le mouvement est suivi aussi par 80% des assistants d'éducation (les surveillants) selon le SNES-FSU. Le ras-le-bol s'exprime également à travers des manifestations.

Des rassemblements étaient programmés le matin à Crest, Saint-Vallier, Montélimar et Romans. Egalement ce jeudi matin, une manifestation a eu lieu à Privas, réunissant environ 300 personnes - enseignants des écoles comme des collèges, ATSEM ou encore agents techniques - Ils sont partis à 11h30 de l'inspection académique et ont rejoint la préfecture.

A Valence, les syndicats appellent à se rassembler à 14 heures devant l'inspection académique.