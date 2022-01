Grève à l'école : la FCPE appelle à une "journée blanche"

La mobilisation s'annonce très forte : enseignants, chefs d'établissements, personnels administratifs, infirmières et médecins scolaires et inspecteurs d'académie mais aussi assistants maternels sont appelés à la grève ce jeudi 13 janvier.

Le SNUIPP-FSU annonce une mobilisation de 80% dans les écoles publiques du Finistère, 66% dans le Morbihan, 40% dans les Côtes d'Armor, et la moitié des écoles fermées en France.

Les syndicats dénoncent un "mépris" du ministère de l'Éducation nationale et un protocole sanitaire "ingérable", le SNUIPP demande d'ailleurs le retour aux fermetures de classes au premier cas de covid.

La FCPE (Fédération des Conseils de parents d'élèves) soutient le mouvement, mais demande elle, le maintien des écoles ouvertes. Elle appelle à une journée blanche, à ce que les parents n'emmènent pas les enfants à l'école.

La FCPE demande des capteurs de CO2 en classe

Ingérable le protocole sanitaire ? Le nouveau, troisième mouture en un peu plus d'une semaine, est "certes plus simple car on n'a plus à courir dans les pharmacies", concède Gwenaëlle Arzur, secrétaire générale de la Fédération des conseils de parents d'élèves dans les Côtes d'Armor. "Mais nous voyons bien sur le terrain qu'il n'y a toujours pas de masques pour tous, de capteurs de CO2 et des sanitaires pas assez nombreux ou mal équipés." Le nouveau protocole prévoit notamment trois auto-tests et une attestation sur l'honneur que les parents les réalisent, pour que les enfants reviennent à l'école.

Tests salivaires à l'école

Des parents d'élèves n'hésitent pas à dire qu'ils ne feront pas les trois auto-tests. "On ne peut pas soutenir ceux qui disent qu'ils ne feront pas les trois autotests mais les tests salivaires seraient beaucoup plus simples que les tests naso-pharyngés. On souhaiterait des test salivaires, moins invasifs, qui se passeraient régulièrement dans l'école, pour pouvoir freiner l'épidémie. Ça enlèverait cela à faire aux parents qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire."

Véritable continuité pédagogique

Et si les parents d'élèves demandent le maintien des écoles ouvertes, c'est pour ne pas pénaliser non plus les enfants. "La fermeture systématique des classes, pourquoi pas, mais il faut voir ce qu'il y a derrière pour qu'il y ait une véritable continuité pédagogique. On ne peut pas faire reposer l'enseignement sur les parents. Il faut avoir un ordinateur pour l'élève et pouvoir télétravailler en même temps. Il faut que les écoles restent ouvertes car on a vu pendant le premier confinement que cela ne fonctionne pas correctement et que les inégalités s'accroissent. Beaucoup d'enfants vivent dans des appartements avec des parents qui ne peuvent pas forcément les accompagner. Il faut les écoles restent ouvertes mais il faut aussi pour cela mettre les moyens humains et matériels nécessaires."