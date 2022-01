Grève à l'école : "le bien-être de nos enfants est en question" pour la FCPE en Gironde

Les deux tiers des enseignants girondins sont en grève ce jeudi, selon le principal syndicat du primaire, le SNUipp-FSU. Des profs et plus généralement, des professionnels de l'Éducation nationale, usés, fatigués par le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. Et soutenus dans le mouvement du jour par la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, pour des "raisons immédiates", explique Stéphanie Anfray, sa présidente en Gironde : "ces trois protocoles en huit jours, synonymes de difficultés, pour ne pas dire de galères pour les parents" et puis des interrogations aussi sur "le bien-être des enfants et la sécurité des enseignants".

À la place des autotests et tests antigéniques, la FCPE réclame des "tests salivaires beaucoup moins intrusifs pour les plus jeunes", dans les écoles. Et au-delà, les parents d'élèves demandent "des moyens à la hauteur de cette pandémie" : moyens informatiques pour la continuité pédagogique, capteurs de CO2 dans les classes, moyens pour remplacer les enseignants absents, etc. "La crise actuelle met en lumière le manque de moyens de l'école, poursuit Stéphanie Anfray. Il faut des moyens en plus que l'école soit synonyme d'épanouissement et de bien-être pour nos enfants".