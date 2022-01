Grève à l'école : les chefs d'établissements sont "exaspérés" et ont le sentiment d'être "déconsidérés"

Plus d'une trentaine de classes sont fermées ce jeudi 13 janvier dans le Doubs. Même chose dans le Territoire de Belfort

C'est une mobilisation massive : l’ensemble des syndicats enseignants ont massivement appelé à la grève ce jeudi 13 janvier pour protester contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Historique également, parce qu'elle est soutenue par de nombreux chefs d'établissement. Christophe Boulat, le secrétaire départemental du SNPDEN-UNSA et principal du collège Châteaudun à Belfort explique que le ras-le-bol est triple pour les équipes.

"Nous ne sommes pas mobilisés contre le virus, comme on a pu l'entendre, mais pour exprimer notre exaspération et notre déconsidération de la part de notre ministre", explique le représentant des chefs d'établissements, dénonçant le mode de communication de l'Education nationale, par voie de presse, et la multiplication des protocoles sanitaires depuis la rentrée des classes le 3 janvier dernier.

Comme beaucoup d'autres, le chef d'établissement appelle donc ses collègues à afficher leurs revendications sur des pancartes, et faire une journée blanche pour l'administration.