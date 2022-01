Grève à l'école : "Les parents en ont marre de voir des cotons-tiges dans le nez de leurs enfants" (PEEP 13)

Combien seront-ils une nouvelle fois contre le protocole sanitaire dans les écoles ce jeudi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ? Les syndicats enseignants ont appelé à une nouvelle journée de grève ce jeudi. Ils sont moins nombreux mais toujours soutenus par plusieurs associations de parents d'élèves notamment la PEEP dans les Bouches-du-Rhône : la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public qui estime également que le protocole actuel n'est plus tenable ni pour les enseignants, ni pour les enfants et leurs parents.

"Il y a des parents qui ne respectent même plus le protocole. Ils font le premier test et après ils en font plus, ou alors ils en font un autre et puis ça suffit parce qu'ils en ont marre de voir rentrer les cotons-tiges dans le nez de leurs enfants." - Frédéric Muraour Président de la PEEP 13

En revanche contrairement aux enseignants la PEEP ne souhaite pas un retour à l'ancien protocole dans les écoles (la fermeture de la classe dès qu'un cas est déclaré).

"La fermeture des classes n'est pas la solution, les enfants ont besoin d'aller à l'école." - Frédéric Muraour

Après la journée de mobilisation de la semaine dernière (13 janvier), le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait promis "cinq millions de masques FFP2" pour les enseignants et plus de remplaçants pour les professeurs absents.

Ce jeudi en plus des manifestations pour protester contre le protocole sanitaire des actions sont prévues pour "entretenir la dynamique" comme des rassemblements, des opérations de tractage devant les établissements scolaires ou des "happenings" pour "mettre en avant les revendications", notamment sur le thème des vacances à Ibiza du ministre, selon Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré (collèges et lycées).