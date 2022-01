Grève à l'école : nous, parents d'élèves en Isère, devons "marquer notre solidarité avec les enseignants"

Alors que plusieurs syndicats appellent les enseignants et professionnels de l'éducation à la grève ce jeudi 13 janvier, la FCPE, première fédération de parents d'élèves en France, se joint au mouvement. Gilles Noguès, le président de la FCPE Isère est notre invité.

Une fois n'est pas coutume, les parents d'élèves soutiennent la grève des enseignants. La FCPE, première fédération de parents d'élèves en France, a lancé également un appel à une "journée blanche" ce jeudi 13 janvier, journée de grève des enseignants et professionnels de l'éducation, afin de protester contre le protocole sanitaire à l'école. "L'école ouverte nous semble quelque chose d'important, mais il faut réussir à s'en donner les moyens", estime sur France Bleu Isère Gilles Noguès, le président de la FCPE Isère.

La FCPE appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école aujourd'hui. Pourquoi cette demande ?

Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a un mouvement massif des enseignants. C'est un mouvement qui concerne aussi les infirmiers scolaires, les surveillants, les assistants d'éducation et même les inspecteurs. En fait, c'est toute la communauté éducative qui exprime aujourd'hui sa lassitude, son exaspération face aux approximations et aux revirements permanents du ministre. Nous considérons, à la FCPE, que les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. De ce point de vue là, on souhaitait marquer notre solidarité avec les personnels de l'Education nationale.

L'autre grande organisation de parents d'élèves, la PEEP, estime à l'inverse que la grève pénalise les élèves et les parents. Il n'y a donc pas de front uni chez les parents d'élèves ?

Forcément, les parents ne sont pas couverts par le préavis de grève des enseignants. Donc forcément, moi, je peux comprendre que des parents ne puissent pas retirer leurs enfants des établissements. On leur laisse une totale liberté. Je pense qu'il s'agit ici de marquer symboliquement notre solidarité avec les enseignants et avec toute l'école en général.

Quelles sont vos revendications ? Les syndicats d'enseignants demandent à revenir au protocole sanitaire de 2021, c'est-à-dire une fermeture de classe dès qu'un cas positif se déclare. J'imagine que ça, pour les parents d'élèves, c'est compliqué ?

Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, si on regarde un peu la situation telle qu'elle est maintenant, et si on applique ce protocole dont vous parlez, autant dire que l'on va quasiment fermer la totalité des écoles et sans doute jusqu'aux prochaines vacances d'hiver. Donc, on n'est pas forcément pour un retour à ce protocole d'avant. On a fait l'expérience lors des confinement de toutes les difficultés qu'il y avait à faire l'école à la maison. Donc, de ce point de vue là, on n'est pas forcément pour revenir à ce protocole-là. L'école ouverte nous semble quelque chose d'important, mais il faut réussir à s'en donner les moyens.

Des moyens humains et des moyens matériels aussi : vous demandez notamment des tests de dépistage directement dans les écoles ?

Tout à fait. Il y a des revendications en termes de moyens techniques, comme des capteurs de CO2 ou des purificateurs d'air - certes ce n'est pas seulement à l'Éducation nationale de s'en charger, c'est aussi aux collectivités locales - mais c'est important. Il y a des moyens sanitaires aussi à mettre en place, en essayant d'organiser par exemple des campagnes de tests dans les établissements parce qu'on a tous été choqués par les files de parents qui devait amener leurs enfants pendant des heures devant les pharmacies, c'était quand même choquant quand il s'agissait d'enfants de maternelle de subir ce genre de choses. Et puis je pense qu'il y a aussi des problèmes en termes de moyens humains. Si l'on avait un volant de professeurs titulaires permettant d'assurer plus de remplacements, on serait quand même dans une situation beaucoup plus confortable.

Il y a des remplaçants qui sont annoncés. Mais ce sont des contractuels pour beaucoup, cela ne suffit pas ?

Effectivement, on est en contact permanent avec la rectrice, les services de l'Education nationale, on les remercie pour ce contact-là. Clairement, ils nous ont dit qu'ils ont des moyens de recruter. Mais il s'agit de recruter des contractuels sur des positions assez précaires et ils ont d'ailleurs du mal à recruter.