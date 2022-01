Grève à l'école : plus d'une centaine d'écoles fermées en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'appel à la grève de ce jeudi pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement dans les établissements scolaires s'annonce particulièrement suivi. Plus d'une centaine de classes devraient rester fermées en Seine-Maritime et dans l'Eure d'après le SNUIPP-FSU.

L'ensemble des syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi 13 janvier pour dénoncer la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire dans les établissements scolaires et en particulier l'errance dans la mise en place des protocoles de tests ainsi que le manque de protection pour les enseignants comme pour les élèves.

La colère est telle que le mouvement s'annonce "historique" prédisent les syndicats. En Seine-Maritime et dans l'Eure, le SNUIPP-FSU, le 1er syndicat du premier degré, estime que plus de 60% des enseignants seront grévistes et que plus d'une soixantaine d'écoles resteront fermées ce jeudi dans chacun des deux départements.

Une école sur quatre fermée à Rouen et Evreux

Dans le détail sur les 54 écoles de Rouen, 14 vont rester fermées ce jeudi. Cela représente un quart des établissements, c'est "assez inédit" dit-on du côté de la Ville.

Même constat au Havre où là c'est près de 30% des écoles qui n'ouvriront pas leurs portes : 28 écoles fermées, 78 perturbées sur les 95 que compte la ville.

A Evreux, 9 écoles sur les 35 n'ouvriront pas. Cela représente 131 classes. 18 écoles seront perturbées d'après la marie.

Dans les écoles perturbées, la restauration n'est pas forcément assurée. Parfois, les parents doivent prévoir un pique-nique pour leurs enfants.

Accueil minimum

Au Havre, un accueil minimum est prévu au centre de loisirs Pauline Kergomard. De même, Evreux ouvre le centre de loisirs Alfred de Musset à la Madeleine.

En revanche, la municipalité de Rouen ne met pas en place d'accueil minimum mais ouvre deux pôles d'accueil pour les enfants de soignants, de personnels hospitaliers ou encore d'aides à domicile. Le centre de loisirs Petit Prince (rive droite) et le centre de loisirs Rosa Parks (rive gauche).

Un mouvement suivi dans les collèges et les lycées

Il est plus difficile d'estimer la mobilisation dans le secondaire car les professeurs de collèges et lycées ne sont pas obligés de se déclarer en amont de la grève. Mais le mouvement s'annonce également suivi car la colère est également importante.

A noter d'ailleurs que le SNPDEN, syndicat des principaux et proviseurs s'est associé à cette grève.