Grève à l'école : "Un mouvement de colère des enseignants", selon Rémi Baudry (Sud Éducation 80)

Les enseignants exigent une "école sécurisée sous Omicron" en cette journée de grève dans l'Éducation nationale. Le mouvement s'annonce très suivi en Picardie, selon les prévisions des syndicats. 75% des enseignants du primaire seront grévistes, 50% dans le secondaire. L'invité de France Bleu Picardie ce jeudi, Rémi Baudry, est co-secrétaire du syndicat Sud Éducation dans la Somme.

L'invité de la rédaction : Rémi Baudry, co-secrétaire départemental de Sud Education 80 Copier

Qu'espérez-vous faire bouger avec cette grève aujourd'hui ?

Rémi Baudry : Ce que nous voulons d'abord, c'est que le gouvernement réponde et entende nos revendications. Ce qu'on observe, c'est un mouvement de colère chez les enseignants. On voit que leurs revendications ne sont jamais prises en compte. Il y a d'abord, il y a un mépris du ministère qui fait fi de tout ce que l'on peut dire. Par exemple, la réforme du bac, elle est poursuivie comme si de rien n'était. On a systématiquement des décisions sanitaires qui sont absurdes, et aberrantes. On a même un assouplissement du protocole sanitaire alors que quand on regarde dans la Somme, nous avons a 3% des collégiens, des lycéens qui sont testés positifs. Si on ajoute à cela tous les cas contacts, ça désorganise complètement tout le service public de l'Éducation nationale dans les collèges, les lycées, et les écoles primaires.

À court terme, quelles sont les mesures que vous attendez ?

À court terme, ce qu'on veut, c'est d'abord un protocole clair et décent qui permette d'avoir de la visibilité sur le long terme. Dans un deuxième temps, on veut que le gouvernement tienne ses promesses lorsqu'il dit "nous allons fournir aux enseignants des autotest et des masques", nous les attendons encore. Donc nous voulons une réponse claire là-dessus.

Vous êtes vous-même professeur au lycée Lamarck à Albert. Comment cela se passe concrètement dans votre établissement depuis la rentrée en janvier ?

Ça se passe comme dans tous les établissements. Nous avons des personnels qui manquent, nous avons des élèves qui manquent. Par exemple, si on a 3% des élèves qui sont absents, cela veut dire un élève minimum par classe de 30. Et en fait, c'est beaucoup plus avec tous les contacts. Donc, ça veut dire des élèves qui doivent rattraper plus tard, pas tous en même temps. Donc, évidemment qu'ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils en sont. On est, on est obligés d'être derrière, alors que parfois, si tout le monde est cas contact ou positif, ce serait peut être plus simple de fermer la classe. Évidemment, c'est un dernier recours. Mais ça pourrait être aussi utile et efficace.

Dans ces situations, comment assurez-vous la continuité pédagogique pour ces élèves absents ?

Justement, c'est aussi le tout le problème, c'est que chacun le fait à sa manière. Il n'y a eu aucune formulation claire proposée. C'est cela que nous dénonçons aussi. Cette désorganisation, elle met aussi en danger les personnels. Par exemple, on peut penser aux AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui sont au contact des élèves et donc au contact du virus, et qui ne sont absolument pas protégés par ce protocole sanitaire.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est adressé aux enseignants grévistes mardi. Selon lui, "On ne fait pas grève contre un virus. Cela ne résout pas le problème". Comment réagissez-vous à cette phrase ?

Cette citation, c'est clair, c'est une provocation qui appelle à une réponse ferme. Aujourd'hui c'est une première démonstration de force. Les lycées, les collèges, les écoles sont fortement mobilisés et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poursuivre. Il y a une intersyndicale de l'éducation vendredi à 17 heures, pour savoir qu'est ce qu'on peut faire par la suite. Pendant la semaine prochaine, on peut imaginer d'autres actions. Et puis, on a aussi en perspective le mouvement de grève interprofessionnelle sur les salaires, le 27 janvier. Donc, on a quand même des choses à dire au gouvernement et cette citation relève vraiment d'un mépris du ministère. Ça continue sur cette lancée, on prévient toujours au dernier moment et lorsqu'on veut simplement faire entendre des revendications, on nous dit qu'elles sont absurdes, que c'est idiot, etc.