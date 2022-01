Grève à l'Éducation nationale : 38,5% de grévistes dans les écoles selon le ministère, 75% selon le Snuipp-FSU

38,5% des enseignants sont en grève ce jeudi dans les écoles annonce le ministère de l'Éducation nationale ce midi. Le SNUipp-FSU, le premier syndicat du primaire, évoque lui 75% de grévistes. 62% des enseignants ont cessé le travail dans les collèges et lycées selon le Snes-FSU.

38,5% des enseignants sont en grève ce jeudi dans les écoles annonce le ministère de l'Éducation nationale ce midi. Le SNUipp-FSU, le premier syndicat du primaire, évoque lui 75% de grévistes. Dans les collèges et lycées, 62% des enseignants ont cessé le travail, selon les premiers chiffres donnés par le Snes-FSU qui a compté 80% de grévistes chez les AED [assistants d'éducation] et les surveillants. Selon le syndicat toujours, la grève est particulièrement suivie à Créteil, en Normandie, à Lille, Paris et Toulouse. De son côté, le ministère fait état de 23,73% d'enseignants grévistes dans le secondaire.

L’ensemble des syndicats enseignants ont massivement appelé à la grève ce jeudi 13 janvier pour protester contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Un mouvement soutenu par la FCPE, fédération des parents d'élèves, qui a demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école.

