Grève des Atsem à Montpellier : "J'arrive le matin en me demandant comment je vais tenir la journée"

Les Atsem de la ville de Montpellier espèrent faire plier la mairie. Ce lundi 6 septembre 2021, ces agents qui interviennent en école maternelle appellent à faire grève et à se mobiliser, dès 10h, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Avec le soutien des syndicats CGT et FO, ils rejettent le mode d'application de la réforme des 1.607 heures de travail annuel.

Une charge de travail qui s'ajoute à une journée épuisante

Avec cette réforme, à partir du mois de janvier 2022, tous les Atsem de France devront effectuer entre 70 et 100 heures de plus par an. La mairie de Montpellier a décidé d'appliquer cette réforme dès la rentrée de septembre. C'est aux villes de choisir comment ces Atsem vont effectuer ces heures supplémentaires. À Montpellier, les agents vont assumer une mission supplémentaire : les TAAC, ces temps d'accueil périscolaire, le soir, qui étaient jusqu'ici gérés par des animateurs.

Sur le papier, ça représente 15 minutes de plus par jour à surveiller les enfants et jouer avec eux. "En fait, ce quart d'heure de plus, ça nous rajoute une heure de plus avec les enfants, explique Stéphanie Bannino, Atsem à Montpellier depuis 15 ans. Ça fait une heure de plus dans le bruit. C'est usant psychologiquement et physiquement."

"J'adore mon métier et les enfants nous le rendent bien. Mais je changerai de travail car les conditions d'exercice ne sont plus possibles" - Stéphanie Bannino, Atsem depuis 15 ans Copier

La crainte de ne pouvoir tenir

Comme les Atsem sont occupés à cette nouvelle tâche le soir, ils n'ont pas le temps de gérer le reste. "Jusqu'ici, on était dans la classe, on la nettoyait, on la préparait pour le lendemain, poursuit Stéphanie Bannino. On a plein de choses à faire : on doit aussi faire les étiquettes pour les nouveaux enfants, s'occuper des carnets de liaison ou des classeurs. Après, ça va être la relation avec l'instit' qui va être pénible. Ils vont considérer qu'on ne fait pas notre travail, alors qu'on ne peut juste plus." Elle envisage de changer de métier.

Rosario Beduneau, Céline Jourdan, Virginie Messahli, Stéphanie Bannino et Caroline Bour, des Atsem et syndicalistes de Montpellier contre le mode d'application de la réforme © Radio France - Clara GUICHON

Les Atsem font déjà des journées d'une dizaine d'heures. Caroline Bour, Atsem depuis 25 ans, craint de ne pouvoir assumer cette nouvelle mission. "J'arrive le matin en me demandant comment je vais tenir toute la journée, avoue-t-elle d'une voix fatiguée. Pendant toute la journée, je me dis qu'il faut que je me contienne car j'ai encore le temps périscolaire après 16h30." Avant, Caroline Bour travaillait dans un autre département. Elle est venue à Montpellier, il y a quelques années, pour les conditions de travail. Aujourd'hui, elle regrette son choix.

"On revient de vacances. Donc là on a de l'énergie, mais d'ici un mois, ça va être compliqué" - Caroline Bour, Atsem depuis 25 ans Copier

Rosario Beduneau a peur de mettre en danger les enfants. "Sincèrement, après 10 heures de travail, je peux vous dire qu'on n'en peut plus, explique-t-elle. On n'est pas aussi attentif que le matin. Ça peut être dangereux pour les enfants... Et puis, sur ce temps périscolaire, on doit jouer avec les enfants, au ballon ou à cache-cache, et continuer à faire attention aux petits, à les accompagner aux toilettes ou à les changer."

Trouver d'autres solutions

Pour Céline Jourdan, secrétaire générale du syndicat Force Ouvrière, c'est le mode d'application de la réforme qui ne fonctionne pas. Selon elle, la mairie a décidé d'ajouter du temps de travail exclusivement en fin de journée (les 15 minutes d'atelier avec les enfants). Et cette décision, pour la syndicaliste, est loin d'être la plus judicieuse. "Il y a des solutions. On pourrait ajouter ces heures sur des jours de permanence mais pas en fin de journée, propose-t-elle. C'est un temps où il n'y a pas d'enfant. C'est déjà une pénibilité en moins."

"On a l'impression qu'on se sert des Atsem pour faire des économies" - Céline Jourdan, secrétaire générale Force Ouvrière Copier

Fanny Dombre-Coste, adjointe à l'éducation à la Ville, récuse. "La moitié de ce temps supplémentaire est effectivement ajoutée sur la fin de journée mais, comme les syndicats le demandaient, l'autre moitié a été posée sur les jours de permanence, explique-t-elle. Pour soulager les Atsem, on avait aussi proposé le mercredi mais ça a été refusé car les agents souhaitaient garder cette journée de coupure." Par ailleurs, un système de badge est mis en place. "Certains agents font plus d'heures qu'on ne le demande, poursuit Fanny Dombre-Coste. Ils restent après la classe pour nettoyer ou préparer la journée suivante. Il était important de trouver une solution pour récupérer ces heures."

Renforcer le rôle des Atsem

Pour la première adjointe à la Ville, la décision de transférer les ateliers de la fin de journée des animateurs vers les Atsem est motivée par le bien-être des enfants. "Le but aussi pour nous, c'est de renforcer le rôle pédagogique des Atsem, poursuit-elle. Aujourd'hui, quand les parents vont chercher leurs enfants, ils rencontrent les animateurs. Ce sont des étudiants et ils tournent beaucoup : ils ne connaissent pas toujours les enfants. Là, les parents pourront demander aux Atsem comment s'est passé la journée de leur enfant."

"Nous souhaitons que le rôle pédagogique des Atsem soit renforcé" - Fanny Dombre-Coste, adjointe à l'éducation à la ville de Montpellier Copier

Selon Fanny Dombre-Coste, cette décision n'est pas motivée pour des raisons financières : les dépenses sont assez similaires, en comparaison avec le fonctionnement de l'année dernière. Elle annonce qu'une concertation sur plusieurs semaines va débuter à la fin du mois. L'administration va mettre en place des groupes de travail : des agents seront dans le écoles pour regarder le fonctionnement général (cantine, accueil soir, accueil matin, temps des Atsem) et pour, le cas échant, proposer des ajustements.

Avec ce mouvement de grève, des perturbations sont attendues dans des écoles de plusieurs quartiers de Montpellier. La cantine pourrait être perturbée et les accueils du matin et du soir fermés dans des écoles des quartiers Croix d'Argent, Cévennes, Mosson, Hôpitaux-Facultés, Port Marianne et Prés d'Arènes.